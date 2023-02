En ny undersøkelse fra NAF viser at over halvparten er helt eller delvis enige i at hurtiglading tar for lang tid.

Totalt mener 57 prosent av de spurte at ladingen tar for lang tid på langtur.

Men utålmodigheten er størst blant de som ikke eier elbil. Her er andelen som mener lading tar for lang tid hele 60 prosent, og 29 prosent av de som ikke eier elbil er helt enig i påstanden.

Til sammenlikning er 55 prosent av de som eier elbil helt eller delvis enige i påstanden om at lading på langtur tar for lang tid.

Her er tallene:

Vurdér påstanden «Lading på langtur tar for lang tid.»

Totalt Eier elbil i dag Eier ikke elbil Helt uenig 6 % 9 % 2 % Delvis uenig 11 % 15 % 7 % Verken eller 26 % 21 % 32 % Delvis enig 33 % 36 % 31 % Helt enig 24 % 19 % 29 % TOTAL 100 % 100 % 100 %

En gylden halvtime

Det er også verdt å merke seg at 24 prosent av elbileierne er helt eller delvis uenige i påstanden. Disse er altså fornøyd med ladetiden på elbilen sin, men de kan også mene at ladingen går for raskt til at de rekker et lunsjpause mens bilen lader.

Totalt er 1855 personer spurt. 996 av disse eide elbil, mens 859 hadde ikke kjøpt seg elektrisk doning. Norstat har utført undersøkelsen på vegne av NAF.

Flere av dagens elbiler klarer seg med rundt en halvtime ved hurtigladeren – naturligvis avhengig av hvor langt de skal rulle.

En halvtime virker også å være et gyldent tidsintervall for lang tid en lading skal ta, ifølge elbilprodusentene. Mange av dem oppgir rundt halvtimen for å lade batteriet fra 10, 20 eller 30 prosent til 80 prosent.

Ladingen går treigere i kulda

Ladetiden går ofte også opp om vinteren, ettersom batteriet lader raskest når det er rundt 20-30 grader celsius.

Et eksempel på det så vi da vi testet Hyundai Ioniq 5 sommerstid og Kia EV6 på en kald høstdag. Disse bilene er basert på den samme 800-volt-arkitekturen og skulle ha ganske like ladeegenskaper. Likevel slet EV6 med å komme opp i ladefart i høstkulda – antakelig fordi batteriet ikke var varmt nok. Ioniq 5 imponerte til gjengjeld ved hurtigladeren, antakelig fordi temperaturen var nokså optimal for lading.

Flere biler kommer nå med mulighet for aktiv forvarming av batteriet før hurtiglading. Det kan senke tiden ved hurtigladeren, samtidig som det også øker bilens strømforbruk før ladingen.

Nevnte Ioniq 5 og EV6 hadde ikke mulighet for forvarming av batteriet ved lansering, men skal ha fått dette ved en senere oppdatering.

Kostbar hurtiglading

Prisen for hurtiglading har gått opp i takt med at strømprisen har økt. Hurtiglading koster nå mellom fem og ni kroner per kilowattime, ifølge TUs stikkprøver.

De høye prisene gjør at flere spør seg om lading av elbil er dyrere enn å fylle diesel eller bensin på fossildyret. I TUs elbilkalkulator kan du sammenlikne prisen for å lade elbil og fylle bensin eller diesel.