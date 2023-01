Oljeskattepakken førte til rekordstor prosjektbølge på norsk sokkel

Anslaget er basert på data fra Rystad Energy og selskapenes egne nyhetsmeldinger, og er soleklar rekord for ett enkeltår, selv når man omgjør fortidens beløp til 2022-kroner, skriver avisen.

Aker BP sto for den suverent største pakken som noen gang er presentert, med hele 11 planer for utvikling og drift av en petroleumsforekomst (pud) levert 16. desember.

Til sammen representerer de over 200 milliarder kroner i investeringer, som Kjell Inge Røkkes oljeselskap skal dekke cirka 70 prosent av selv. Aker BP står dermed for over halvparten av de totale investeringene som ligger inne i planene som ble innlevert i fjor.

Til tross for en soleklar rekord betyr dette ikke at produksjonen blir vesentlig økt på sokkelen ettersom olje- og gassressursene som skal utvikles er små sammenlignet med storhetstiden, skriver Dagens Næringsliv.