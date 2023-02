Nye og små kjernekraftverk er en del av løsningen

Debatten går høyt om kjernekraft. Bør vi si ja til å bygge kjernekraft også i Norge? Spesielt har neste generasjons teknologi fått mye oppmerksomhet i norske medier de siste ukene. De små og modulære reaktorene – såkalte SMR – har sågar blitt debattert i beste sendetid på NRK. Ikke verst for et tema som lenge har reist røde røde flagg og nærmest vært et tabu her hjemme.