Ny studie: Hydrogenbiler øker avhengigheten vår av fossile brensler

Danmark: Hydrogen har lenge blitt oppfattet som en del av løsningen når det gjelder å oppnå Danmarks mål om fossil uavhengighet innen 2050.

Men overgangen til hydrogenbiler kan føre til å øke avhengigheten av fossilt drivstoff, konkluderer en ny studie.

Hydrogen kan være et karbonfattig alternativ til olje og gass hvis fornybar elektrisitet brukes til å produsere det, men ifølge analysen vil det være mangel på hydrogenbasert drivstoff det neste tiåret, noe som vil føre til at prisen stiger, skriver The Guardian.

Derfor kan kjeler som er kompatible med både hydrogen og fossile gasser, ende opp med å være avhengige av fossile brensler og dermed fortsette å slippe ut CO2 og bidra til global oppvarming.

Ifølge studien vil det være langt mer effektivt å bruke den fornybart produserte strømmen som brukes til å produsere hydrogen, direkte i elbiler og elektriske kjeler og varmepumper.

– Prioriter spesifikke sektorer

Samtidig er noen sektorer, inkludert luftfart og skipsfart, spesielt vanskelige å elektrifisere, og de vil trenge hydrogenbaserte drivstoff for å nå målet om netto nullutslipp innen 2050.

Selv om fornybar energiproduksjon øker jevnt, står den fortsatt for en liten andel av det totale energiforbruket, som hovedsakelig kommer fra kull, olje og gass.

Og til tross for at grønne drivstoff produsert med elektrisitet fra fornybare energikilder bidrar til å redusere bruken av klimaskadelige drivstoff, kan de ikke implementeres i en skala som kan løse klimakrisen i tide, ifølge forskerne bak studien.

– Hvis vi holder oss til dagens forbrenningsteknologi og håper å fore dem med hydrogenbaserte drivstoff, og disse viser seg å være for dyre, vil vi ende opp med å forbruke enda mer olje og gass. Vi bør derfor prioritere de dyrebare hydrogenbaserte drivstoffene i områder der det er uunnværlig. Dette inkluderer langdistanseflyvninger og som råvare i kjemisk produksjon og stålproduksjon, sier Falko Ueckerdt, forsker ved Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, som har ledet studien.

Bruker betydelig mer strøm

Forskere har beregnet at produksjon og forbrenning av hydrogenbaserte drivstoff i gasskjeler til private hjem krever mellom seks og 14 ganger mer strøm enn en varmepumpe som tilfører samme mengde varme.

Dette skyldes først og fremst at det er energisvinn i både produksjon av hydrogen og e-drivstoff og til slutt i forbrenning av drivstoffet.

Hydrogenbiler krever også fem ganger mer strøm enn elbiler.

Imidlertid sier Daryl Wilson, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Hydrogen Council, til The Guardian at hydrogen kan fortsette å være den mest konkurransedyktige løsningen med lavt utslipp i områder som langdistansetransport og stålproduksjon.

Ifølge forskerne forblir EUs mål for produksjon av grønt hydrogen innen 2030 1000 ganger høyere enn dagens produksjonsnivå, og studien antyder derfor at oppskaleringstempoet bør økes kraftig - enda mer enn det som er sett i solenergi i det siste tiåret.

Studien ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.