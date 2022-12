På nyåret starter byggingen av nye Cissi Klein videregående skole på Falkenberg i Trondheim. Skolen blir på 20.000 kvadratmeter og skal være klar til å motta elever i januar 2025. Trøndelag fylkeskommune har satt mål for bærekraft og fleksibilitet som har medført mange nye og innovative løsninger for skolen som blir et nullutslippsbygg.

Den nye skolen bygges for 700 elever og skal tilby utdanningsprogram som realfag, musikk, dans og drama, helse og omsorg, teknologi- og industrifag samt studiespesialisering. Bygget får en fullskala flerbrukshall, et stort auditorium, sykkelkjeller og uteareal på både bakke og tak. Kapasiteten kan med få justeringer økes til 900 elever, og byggets planløsning og funksjon skal enkelt kunne endres takket være en fleksibel ombrukbar bygningskropp.

Mer enn halvert utslipp

– Vi var veldig stolte da vi med HUS arkitekter på laget vant samspillskontrakten i 2021, særlig da fylkeskommunen vektet kompetanse og egnethet så tungt (90 %). Vi har hatt en lang og god samspillsfase som sikrer at dette blir et knallgodt og bærekraftig prosjekt til glede for elever og lærere i mange år fremover. Nå som reguleringsplanen endelig er godkjent gleder vi oss til å starte byggingen, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag i en pressemelding.

Innvendig har arkitektene valgt å bruke mye tre i den nye skolen, som skal huse 700 elever. Illustrasjon: HUS arkitekter

CO 2 -reduksjon er lagt som et vesentlig premiss for prosjektet. Målet er at utslippene skal utgjøre maks 45 prosent av et referansebygg. For å nå dette skal det blant annet benyttes lavkarbon ekstrem betong, også i plattendekkene.

Dette er helt nytt og utviklet i samarbeid med Veidekkes datterselskap Grande Entreprenør i Verdal. Et annet tiltak for å redusere utslippene er ombruk av materialer, og til fasaden er det hentet 100 år gammel teglstein fra margarinfabrikken på Buran.

Produser energi

– Vi har høye klimaambisjoner for våre byggeprosjekter. Gjennom samspillet med Veidekke har vi i fellesskap utviklet et bygg designet for fremtidig ombruk, med betydelig bruk av eksisterende byggematerialer og ikke minst et energieffektivt bygg som produserer like mye energi som det bruker. At Cissi Klein videregående skole er lokalisert på et av Trondheims mest sentrale kollektivknutepunkt bidrar ytterligere til å nå det klimanøytrale samfunnet vi sikter mot, sier bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune.

Skolen har navnet sitt fra Cissi Pera Klein, som i 1942 ble arrestert på skolen hun da gikk på. Året etter, i 1943, ble hun sendt fra Trondheim til Auschwitz kun 13 år gammel, sammen med sin far og storebor. De ble alle tre gasset i hjel.

Forberedende arbeid er gjennomført på tomta i høst, mens byggearbeidene starter opp i januar. Kontrakten har en ramme på 640 millioner kroner.