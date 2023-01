På tampen av 2022 var det over og ut for NSE Bygg, som hadde flere store oppdrag på Vestlandet, blant annet med det nye storsykehuset i Stavanger. Selskapet slo seg konkurs etter at ledelsen i NSE-Gruppen bestemte seg for å kutte kontantstrømmen til NSE Bygg. Bare i løpet av fjoråret overførte konsernet 22 millioner til datterselskapet.