Norsk India-investering skal gjøre halm til energi

Hvert år brenner bønder i Nord-India halmen fra korn og ris som er igjen på åkrene etter innhøstingen. Brannene bidrar til ekstreme nivåer av luftforurensning i regionen.

Klimainvesteringsfondet investerer nå i SAEL Industries Limited, som sørger for at bøndene får betalt for å samle inn halmen. Deretter brukes den som drivstoff i biomassekraftverk, ifølge Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

– I første fase er dette beregnet å kutte mer enn 2,8 millioner tonn CO 2 årlig, basert på dagens indiske energimiks. Det tilsvarer 3 prosent av Norges årlige utslipp – eller 1,4 millioner bensinbiler, ifølge Norfund.

I dag leverer rundt 15.000 bønder halm til prosjekter i Punjab og Haryana, og 20.000 er involvert i prosjekter under bygging i Rajasthan. Hvis de nye planene lykkes, anslår selskapet at 100.000 bønder vil være involvert innen fem år.