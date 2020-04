Norsk elbillader ulovlig å bruke

Ideelt sett bør elbilister ha en profesjonelt installert veggboks hjemme, slik at de kan lade elbilen trygt, raskt og lovlig. Men det koster – gjerne fra 13.000 kroner og oppover.

Da er det kanskje fristende at Kongsberg-selskapet Lightcircle of Norway nå har begynt å markedsføre Kokong EV, en liten veggboks som du ikke trenger elektriker for å installere, som bare koster 2000–2500 kroner, og skal gi trygg, tidsbesparende lading. I skrivende stund kan man bestille produktet på power.no.

Hadde det bare ikke vært for én ting – at det annonserte produktet er ulovlig å bruke.

– Ingen installasjon nødvendig, forteller Power på sine nettsider. Men produktet er ikke lovlig. Faksimile: Power.no

DSB: – Ulovlig

– Denne løsningen må defineres som en skjøteledning. Bruk av skjøteledning og/eller adapter mellom kontakt og ladekabel ikke tillatt. Derfor kan denne løsningen ikke benyttes til lading av el- og hybridbiler, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Også Jan Tore Gjøby, som driver rådgivingsselskapet eMobility Norway, reagerer.

– Det er ikke lov å lade regelmessig på en stikkontakt som ikke er satt opp spesielt for elbillading. Denne boksen er et forsøk på å gjøre en ikke lovlig stikkontakt lovlig, sier Gjøby.

Den erfarne elektroingeniøren sitter også i NK64 Norsk elektroteknisk komité, som blant annet utarbeider NEK400, normen som elektrikere bruker i sitt arbeid.

Gjøby understreker at det ikke trenger være selve stikkontakten som er problemet, men at kursen, eller en kobling på kursen, kan by på problemer. Gjøby mener at det da blir falsk trygghet å antyde at en ekstern boks kan redusere faren.

– Her innføres et ekstra element der feil kan oppstå, sier Gjøby.

«Ingen installasjon nødvendig»

– DSB sine uttalelser er basert på at Kokong blir levert med en skjøteledning/adapter-løsning, altså ikke en egen fastmontert kurs, sier daglig leder Morten Revill i Lightcircle of Norway.

– Vi vurderte å selge en versjon med fast installasjon, og en «nødlader» uten fast installasjon. Sistnevnte var aldri på markedet, og vil ikke bli produsert, sier Revill.

– Når vi har sagt «ingen installasjon nødvendig» har vi ikke ment elektrisk sett, men fra brukervennlighetens perspektiv. Man trenger ingen app, teknisk know how, wifi eller smarthome-opplegg. Den fungerer helt autonomt, og dermed likt for alle.

Har fjernet annonser

Elbilladeren er nå fjernet fra selskapets hjemmeside. Det samme gjelder annonsen som Lightcircle of Norway har hatt på finn.no. I denne annonsen ser man tydelig at boksen går rett inn i en stikkontakt. I skrivende stund ligger produktet fremdeles til salgs på power.no.

– Det er riktig at den har vært testannonsert og har ligget ut til forhåndssalg, dette for å teste interessen i markedet. Annonsene ble fjernet fordi de ble misoppfattet og skapte støy. Boksen er altså ikke for salg akkurat nå, sier Morten Revill.

Ifølge Revill er det «forhåndssolgt» noen få enheter.

– Annonsene ble fjernet fordi de ble misoppfattet, sier Kokong-sjef Morten Revill. Foto: Lightcircle of Norway

– Vi vil følge opp disse i forhold til krav om fast installasjon.

– Skal hele boksen, eller deler av den, redesignes?

– Kokong EV vil produseres, myntet på fast installasjon, med type B jordfeilbeskyttelse inkludert. Den kommer allerede nå til våren. Til høsten kommer en videreutviklet versjon som i tillegg har innebygget lydalarm som går av i tilfelle varmeutvikling, og som kan kobles mot mobilen og/eller til alarmsystem i hus og hytte.

– God teknologi

Revill sier at Kokong EV er utviklet av elektroingeniører på Kongsberg, med bakgrunn i avansert forsvars- og flyelektronikk fra Kongsberg Defence and Aerospace.

– Erfarne, norsk elektroingeniører har altså brukt tre år på å utvikle en boks som er ulovlig å bruke. Hvordan kan dette skje?

– Det har de heldigvis ikke gjort. Teknologien er bra, solid og skalerbar. Dette handler mest om kommunikasjon. Måten dette er kommet frem på i feilaktige tekster i nettbutikker og i en prøveannonse, har forståelig nok skapt mye hodebry.

– Hvis Kokong kun blir tilgjengelig som fast installasjon, som må installeres av elektriker, da blir den kanskje ikke så rimelig likevel?

– Produktet selges for 2499,-, og en komplett installert løsning med ladeprodukt og installasjon for rett under fem tusen kroner er fortsatt et godt og rimelig alternativ til de som vil spare penger og lade trygt, sier Revill.

– Sikkerheten ligger allerede i kladden

En av Kokong-boksens styrker skal være at innretningen merker når batteriet er fullt, og da kutter strømtilførselen.

– Denne sikkerheten ligger allerede i den såkalte kladden, som følger med bilen originalt, sier Jan Tore Gjøby.

– Dette er penger ut vinduet. Vi i bransjen har fryktet at det kommer et slikt luriumprodukt fra Kina, og her kommer altså et norsk produkt som selges gjennom kjente butikker. Vi så ikke denne komme, sier Gjøby.

Han understreker at dette neppe er et forsøk på å lure kundene, men at han mistenker at produsenten ikke helt har forstått problemet de forsøker å løse.

Lader ikke raskere

I power.no sin omtale av Kokong EV10 oppgis det at kunden må sørge for at uttakets sikring har minst 16A, og at ladestasjonen er programmert til å ikke levere mer enn 10A ladestrøm. Dette er ikke ifølge regelverket. Ved såkalt nødlading av elbil skal sikringen på kursen maksimalt være på 10A. At det er tidsbesparende, slik teksten på power.no påstår, er heller ikke korrekt – Kokong leverer tross alt bare maksimalt 10A, det samme som stikkontakten.

– Denne teksten er rett og slett feil. Vi har sendt ny tekst til Power. Bilen lades ikke raskere med Kokong EV, det er ingen hurtigladeboks. At man kan lade trygt om natten med Kokong EV, og at den selv skrur av strømmen helt etterpå, kan være med på å redusere strømkostnadene over tid. Men det viktigste er å tilby et tryggere alternativ enn rett-i-veggkontakten til en rimelig pris. Kokong tar bort fysisk vekt fra kontakten, og kutter dersom strømmen overstiger 10A eller når lading er ferdig eller bilen kobles fra, men kabelen står igjen i støpselet, sier Revill.

Power: - Vil gjøre nødvendig tiltak

Elizabeth Gill, markedssjef i Power, sier at de ikke har solgt produktet til sluttkunde ennå.

- Dette er et helt nytt produkt som ennå ikke er ankommet Norge, sier Gill.

- Vi undersøker selvfølgelig dette mot vår leverandør, og vil gjøre nødvendige tiltak når vi har mer informasjon i saken, sier markedssjef Elizabeth Gill i Power.