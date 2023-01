Norconsult har røtter tilbake til 1929, da selskapet Ingeniør A. B. Berdal ble etablert. Det er nå startet en prosess der målet er å notere selskapets aksjer på Oslo Børs. En børsnotering kan potensielt skje allerede i løpet av 2023.

Norconsult er Norges største rådgivende ingeniørselskap. Selskapet har 5.500 medarbeidere og en netto omsetning på 6,6 milliarder kroner i 2021, skriver selskapet i en pressemelding. Selskapet har 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Polen og på Island.

Det er medarbeiderne i Norconsult som eier samtlige aksjer i selskapet, og det er aksjonærene som har besluttet det de anser er den mest hensiktsmessige eiermodellen for selskapet fremover. I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling mandag 9. januar stemte 95 prosent av de fremmøtte for en børsnotering.

– Vi ser frem til en notering på Oslo Børs og de spennende mulighetene som vil åpne seg for Norconsult på lang sikt, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Nils Morten Huseby, styreleder i Norconsult, sier at en børsnotering vil styrke selskapets posisjon og åpner også for at selskapet i større grad kan vurdere strategiske muligheter som krever finansiell fleksibilitet.

Nordiske ambisjoner

Høsten 2021 lanserte Norconsult en oppdatert forretningsstrategi der et av de viktigste målene er å befeste en sterkere og mer balansert posisjon i Norden.

Det betyr at Norconsult skal forsterke nummer én-posisjonen i det norske markedet, og vokse i Danmark og Sverige. Norconsult satser på å videreutvikle ulike former for fornybar energi, samt være ledende innen digitalisering og innovasjon.