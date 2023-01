Verdens ambisjoner for hvordan utgangen av dette århundret skal se ut med tanke på global oppvarming er klare. Oppvarmingen skal i gjennomsnitt begrenses til under 2,0 °C, helst under halvannen grad. For å få dette til har over 70 land, inkludert Kina, USA og EU, satt mål for når de skal være netto utslippsfrie med tanke på klimagassutslipp til atmosfæren og de fleste land har plassert dette målet i 2050.