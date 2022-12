Naf: Enkelte distriktskommuner har høyere elbil-salg enn Oslo

Naf har gått gjennom tallene for elbilsalget i alle norske distriktskommuner de siste seks årene.

– Oppdrettskommunen Austevoll og hyttekommunen Nesbyen har begge et høyere elbilsalg per innbygger enn Oslo, sier myndighetskontakt Thor Egil Braadland i Norges Automobil-Forbund (Naf) i en pressemelding.

Flere på lista

Deretter følger Høylandet i Trøndelag, Averøy i Møre og Romsdal og Gloppen i Vestland på lista over elbilsalget i distriktet.

Andre kommuner som kommer høyt på lista er Averøy, en av Norges største oppdrettskommuner, gasskommunen Aukra, fiske- og oljekommunen Austrheim og alpinkommunen Hemsedal, opplyser Braadland.

I alle disse kommunene er det solgt over 50 nye elbiler per 1.000 innbyggere, hvis man ser salgstallene for de siste seks årene samlet. Tallene er samlet inn av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Høyest i Bærum

Gjennomgangen viser at Bærum fortsatt troner på toppen av alle landets kommuner, tett fulgt av flere andre kommuner rundt Oslo, som Nordre Follo og Lørenskog.

– Vi ser tydelig at elbiler har blitt en tidlig favoritt i områder hvor det er mye penger, eller hvor det er mye pendling og bompenger – eller begge deler, sier Braadland.

De siste fem årene er det solgt 435.000 nye elbiler. Av disse er 19.636 solgt i en distriktskommune.

Blant kommunene med lavest elbil-salg finner man flere Finnmarks-kommuner, som Kautokeino, Kåfjord og Nordkapp.