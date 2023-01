Naf: Elbilister mer kostnadsbevisste enn fossilbilister

– Enda flere ville vurdert elbil om de også tok med de månedlige driftskostnadene i regnestykket, tror senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf.

I undersøkelsen svarer seks av ti av elbilister svarer at de regnet inn driftskostnadene sist de kjøpte bil, mens én av tre bensin- og dieselbilister svarer det samme.

Kjøpsprisen er det aller viktigste i regnestykket både for elbilister og fossilbilister. Forsikring, lånekostnad og verditap er også med i folks beregning. Betydelig flere elbilister tar i tillegg med månedlige driftskostnader.

– Regnestykket over driftskostnadene er i favør elbilen. Kan du lade hjemme får du veldig lave drivstoffkostnader. I tillegg er bompengene og servicekostnadene lavere. Elbil er klart billigere i drift enn bensin-, diesel- eller ladbar hybridbil, sier Sødal.

Med en spotpris på gjennomsnittlig 1,50 kroner per kilowattime (kWh) gjennom et år, ville lading av en elbil med kjørelengde på 12.000 kilometer og snittforbruk på 19 kWh per 100 kilometer, kostet rundt 3800 kroner med strømstøtte, inkludert moms og nettleie. Uten strømstøtte ville det kostet 5800 kroner i året.

En dieselbil med samme kjørelengde og snittforbruk på 0,65 liter per mil, ville kostet 15.600 kroner i året, forutsatt en literpris på 20 kroner.