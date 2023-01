CO 2 -fangst fra gassturbiner på olje- og gassinstallasjoner er en mulighet for å fjerne utslipp fra sokkelen, som et av få alternativer til kraft fra land. Så langt er det ikke en løsning som er tatt i bruk, men stadig flere tar til orde for CO 2 -fangst som et alternativ til for eksempel kraft fra land.