To elbiloppstarter, Lightyear og Sono Motors, som skulle komme med solcellebiler i år og neste år, er i trøbbel. Verst ser det ut for Lightyear, som lanserte bilen Lightyear 0 i 2019.

Driftsselskapet Atlas Technologies, som skulle produsere Lightyear, ble torsdag slått konkurs i Nederland. Konkursen ble annonsert på Lightyears nettside denne uken.

Atlas Technologies er et datterselskap av Atlas Technologies Holding, som ikke er konkurs. Det er morselskapet som eier de intellektuelle rettighetene til Lightyear. I praksis må noen trolig kjøpe rettighetene dersom det skal bli noe av solcellebilen.

Millionbil

Lightyear 0 er en bil med solceller integrert i karosseriet. Den har ifølge spesifikasjonsarket en praktisk rekkevidde på 1000 kilometer mellom ladinger, basert på at den kjøres 50 kilometer om dagen i Amsterdam om sommeren. Dette fordi bilen kan lades inntil 70 kilometer om dagen med solcellene, men dette estimatet er basert på solforholdene i sørlige Spania.

I realiteten er bilen utstyrt med et 60 kilowattimer batteri som gir en rekkevidde på 625 kilometer. Den kan hurtiglades med inntil 50 kilowatt, gjør null til hundre på 10 sekunder og koster omtrent 2,7 millioner kroner.

Så langt skal de ha produsert én bil i uken siden produksjonen startet i november, men ingen kunder har mottatt sine biler. Det skal være solgt 150 eksemplarer, ifølge TechCrunch.

Stanset produksjon denne uken

Lightyear kunngjorde denne uken at de stoppet produksjonen av modellen for å fokusere på å bygge Lightyear 2, en langt billigere bil med startpris på nærmere 450.000 kroner. Lightyear åpnet en venteliste tidligere i januar og skal ifølge TechCrunch ha fått over 60.000 interessenter. Det er imidlertid ikke snakk om reservasjoner.

Målet var å starte produksjon av modellen mot slutten av 2025, men det ser altså ikke ut til å bli noe av. Luke Akal, Lightyears PR-sjef, skriver på Linkedin at selskapets over 600 ansatte har fått beskjed om at de mister jobben.

Lightyear 0 produseres av Valmet Automotive i Finland. Ifølge YLE fikk Valmet Automotive beskjed om produksjonsstansen mandag denne uken. 30 personer ved fabrikken har jobbet med Lightyear.

Sono Motors Sion skal etter planen i produksjon neste år. Det er nå usikkert om det blir noe av. Foto: Martin Meiners

Sono Motors klarte ikke depositumsmål

Den samme fabrikken skal produsere solcellebiler for Sono Motors, et annet oppstartsselskap som også er ute i hardt vær.

Det München-baserte selskapet lanserte nylig en redningsaksjon for å sikre produksjon av sin første modell Sion. Planen er å skaffe 100 millioner euro gjennom å få reservasjonsholdere til å betale et valgfritt depositum på mellom 500 og 28.000 euro. Målet er at de skal få nok kapital til å produsere 3500 biler.

Det har gått sånn passe. Kampanjen skulle vare 50 dager og avsluttes fredag denne uken. Ifølge Sono Motors' nettsider hadde de fredag klart å få inn 47,8 millioner euro. De har likevel ikke gitt opp og har nå utvidet kampanjen med 33 dager.

Skulle de ikke klare å skaffe nok penger, blir bilen trolig stanset. Sono Motors vil da heller fokusere på solceller for bedrifter. Dette er et forretningsområde de allerede tjener penger på.

Valmet forventer fortsatt produksjon

Da redningsaksjonen ble kjent, hadde Valmet Automotive ifølge YLE ikke fått informasjon om at produksjonen ikke blir noe av. Kontrakten med Sono Motors innebærer at 275.000 eksemplarer av Sion skal produseres over sju år fra og med neste år.

Fra produksjonen av Think hos Valmet Automotive da TU besøkte fabrikken i 2010. Foto:: Per Erlien Dalløkken

Senest denne uken skal Valmet Automotive ha sagt til YLE at de ikke har hørt annet enn at kontrakten fremdeles er gyldig.

Fra før har Valmet Autotive varslet at de vil ha behov for å nedbemanne som følge av redusert bilproduksjon i 2023. De produserer i dag biler for Mercedes-Benz og har tidligere produsert for en rekke bilmerker, inkludert Think mellom 2009 og 2011.