Ministeren vil ikke svare om tilliten til Bane Nor-ledelsen – kaller inn styret til hastemøte

Torsdag utsatte Bane Nor igjen gjenåpningen av Follobanen. Nå er åpningsdatoen 12. februar. Banen var allerede et år utsatt da den åpnet 11. desember. Den måtte stenge en drøy uke etter åpning og skulle egentlig åpne i romjula. Så utsatte Bane Nor åpningen til 1. februar. Nå er altså 12. februar den foreløpige datoen.