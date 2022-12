Ukrainske soldater bygger barrikader i Bakhmut i Donetsk onsdag 21. desember. Det har pågått harde kamper med mange falne på begge sider ved Bakhmut de siste ukene, som russerne i flere måneder har prøvd å erobre. Myndighetene i Kyiv opplyste nylig at Bakhmut og byen Avdijivka, begge sør for byen Lyman, nå var «episenteret» for krigen i Ukraina. Libkos