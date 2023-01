La ned Halden-reaktoren: Mange trodde det skulle bli kroken på døra – slik ble det ikke

Mange trodde at beslutningen om å legge ned reaktoren i Halden var kroken på døra for Institutt for energiteknikks (Ife) virksomhet i byen like ved svenskegrensen. Det er langt fra tilfellet.

Få har så mye ekspertise innen det vil kaller AI eller KI – kunstig intelligens – som forskerne på Ife. De har drevet med dette siden 80-tallet, sier Ifes visepresident Tomas Nordlander. Selv har han en doktorgrad på feltet, og til tross for at han snakker svensk påpeker han at han er blitt norsk statsborger.

Grunnen til at Ife har opparbeidet et så tett forhold til AI, var behovet for å kunne regulere reaktorer med stor nøyaktighet og presisjon og forutse eventualiteter som krevde handling. Faktisk er utviklingen en stor suksess i kjernekraftmiljøet, og svært mange reaktorer rundt om i verden er utstyrt med programvare fra Ife.

AI har vært gjennom mange opp- og nedturer siden man begynte å bruke begrepet på 50-tallet. For 20 år siden tok man i bruk teknologien i konkurranser om selvkjørende biler. De første klarte ikke en veldig kort og enkel rute. Stadige forbedringer har gjort slike utfordringer til en bagatell. Nå er utfordringen å kommersialisere AI-baserte biler hvor sjåføren er erstattet av programvare og sensorer.

Ife på sin side jobber stadig mer med AI-styring av alle slags roboter. I industrien og på andre områder har man bruk for slike, og hvem vet, kanskje vi en dag får hjelp til å lage mat av en robot med Ife-programvare.

