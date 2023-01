Lasteskip har gått på grunn i Suezkanalen

Bulkskipet Glory gikk på grunn mens det var i ferd med å slutte seg til en sørgående konvoi gjennom kanalen. I lasten er 65.000 tonn korn på vei fra Ukraina til Kina.

Slepebåter er på plass, og det er foreløpig ikke klart hvilke konsekvenser grunnstøtingen får for trafikken gjennom kanalen, skriver agentselskapet Leth på Twitter. Skipet befinner seg ved byen Qantara, i en del av kanalen som kun har ett løp.

Suezkanalen går mellom Middelhavet og Rødehavet og er en viktig forbindelse for skipsfarten og verdenshandelen. Våren 2021 skapte det store problemer og forsinkelser da konteinerskipet Ever Given gikk på grunn og blokkerte kanelen i en uke.