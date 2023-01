Kveldstoget til Göteborg fikk strømtrøbbel – måtte vente seks og en halv time på evakuering

– Vi fikk melding om at toget var strømløst klokka 21. Klokka 03.30 ble passasjerene evakuert til en nærliggende skole, før de to timer senere ble sendt videre med buss til Göteborg.

Det sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby til NTB etter at tog på vei til Göteborg mistet strømmen onsdag kveld. Det var 63 passasjerer om bord på toget.

Det var VG som først meldte om problemene.

– Mange fryser, er sultne og tørste. De har også stengt toalettene, forteller en reisende.

På VYs nettsider skrives det at toglinjen Halden-Göteborg C er stengt for togtrafikk på grunn av strømproblemer.

Overfor NTB beklager Lundeby hendelsen.

– Det er sterkt beklagelig. Hva som er årsaken til strømstansen vet vi ikke, men at noen må vente så mange timer skal ikke skje.