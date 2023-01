Industrien er kritisk til regjeringen: Ønsker full utbygging av Utsira Nord

Aker Solutions, Shell, Lyse og NHO er blant dem som er kritiske til regjeringens plan for havvind på Utsira Nord. Mens regjeringen åpner for å støtte bare ett prosjekt på 500 megawatt (MW) for flytende havvind på Utsira Nord, ønsker industrien en raskere utbygging med støtte til tre prosjekter på til sammen 1500 MW.