I Halden formelig regner det med nye bedrifter fra ett miljø

Det er nesten lettere å liste opp hva grunnleggeren av det som i dag heter Smart Innovation Norway, Knut Helland Johansen, ikke driver med, enn det han har og har hatt fingrene borti. Men som så mange i Halden har sivilingeniøren fra elektro og data ved NTH en bakgrunn på IFE.

Han er kanskje mest kjent for å være en veldig tidlig bruker av droner som brukes til å inspisere kraftledninger med selskapet eSmart Systems. Både her i landet, i USA og i andre land. Dette handler ikke bare om å fly lengst og ta masse bilder, men å bruke kunstig intelligens til å få mest mulig nyttig informasjon ut av jobben.

Smart Innovation Norway arbeider for å dyrke fram en masse nye selskaper og hjelpe den med kunnskap og forretning. Det klarer de til gangs, men de skal være grønne og bærekraftige. Og de må få tilstrekkelig støtte i starten slik at gode ideer ikke dør før de har fått et godt grep om markedet.

Nå har han også et samarbeid med det store dekommisjoneringsprosjektet som først og fremst skal ta seg av det norske radioaktive avfallet. Det er bare en liten flik av alt som skal dekommisjoners, mener han og tenker på alt vi skal kvitte oss med på en bærekraftig måte fra olje- og gassindustrien. Her må det tenkes sirkulært. Vi kan ikke bare kaste de gamle ressursene.

