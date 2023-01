«Viktig melding – søk informasjon» – det er budskapet når de 1250 varslingsanleggene til Sivilforsvaret uler.

Tyfonene, populært kalt flyalarmen, testes i fredstid to ganger i året. Det skjer klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Det betyr at vi kan belage oss på en runde med uling i dag.

I går kom meldingen om at også det nye systemet for mobilvarsling er klart.

Det vil likevel ikke testes sammen med resten av varslingsanlegget.

Begrensede tester i løpet av uken

Den nye løsningen for mobilbasert befolkningsvarsling gjennomgår nå tekniske tester i utvalgte områder. I tiden fremover skal det gjennomføres en rekke informasjonsaktiviteter knyttet til dette nye mobilbaserte varslingssystemet, slik at befolkningen blir kjent med hva dette er og hvordan det skal brukes.

– Før vi tester dette ut mot publikum i større skala, er det en forutsetning at denne løsningen er godt kjent. Derfor er det også for tidlig å teste nødvarselet i forbindelse med varslingsprøven førstkommende onsdag, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB, i en melding.

Befolkningsvarsling på mobil vil derfor ikke bli testet på varslingsprøven 11. januar, opplyser Sivilforsvaret.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser likevel at systemet vil testes ut i et begrenset område denne uken.

– Vi sørger i disse dager for nødvendig testing før systemet tas aktivt i bruk. Lokal testing vil derfor gjennomføres i utvalgte områder. De fleste nyere mobiltelefoner vil kunne motta varsel i løpet av første kvartal. Mange kan motta varsel allerede, skriver departementet.

Fra den kalde krigen

Dagens varslingssystem ble bygget ut under den kalde krigen og er fremdeles den viktigste løsningen for at myndighetene skal kunne varsle befolkningen. Det nye systemet for varsling over mobilnettet skal være et supplement til dette.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

Rundt om i landet er det cirka 1250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig. I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan de brukes ved fare for angrep.

Da FM-nettet ble stengt, påvirket det også flyalarmen, som i alle år har brukt FM-båndet til å sende meldingen om å utløse de nærmere 1250 varslingsanleggene rundt om i landet.

Anleggene er dermed bygget om, og signalet utløses i dag via nødnettet.

Umiddelbar varsling

Dagens system med tyfoner har flere svakheter. Sivilforsvarets signalanlegg dekker ikke hele landets befolkning, det når ikke ut til personer med hørselshemning, og det gir ikke anledning til å sende presise beskjeder.

Cell broadcast, som er det valgte systemet for mobilvarsling, gir umiddelbar befolkningsvarsling gjennom mobilnettet. Under forutsetning av at telefoner er påslått, vil et varsel sendt gjennom dette systemet mottas av mobiltelefoner som befinner seg i et definert område, med egen høy varslingstone og tekst.

Mobilvarsling vil også kunne brukes til flere typer hendelser og vil ha fordelen med at mottakerne får vite hva som skjer umiddelbart, uten at de selv må oppsøke informasjon etter å ha fått et varsel.