– Fredag 16.12 blir en merkedag for norsk olje- og gassvirksomhet og for norske leverandørbedrifter landet rundt, når Aker BP på vegne av lisenspartnere overleverer totalt ti planer for utbygging og drift (pud) og én plan for anlegg og drift (pad) til olje- og energiminister Terje Aasland, skriver selskapet i en presseinvitasjon.