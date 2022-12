Hvorfor er bærekraft så upopulært?

Det var interessant å observere hvordan de marokkanske fotballheltene og tilhengerne

deres fikk lov til å vise frem det palestinske flagget etter en av kampene de vant under

fotball-VM i Qatar, særlig i lys av at det internasjonale fotballforbundet FIFA tidligere i

mesterskapet hadde lagt ned forbud mot at spillere og publikum å vise regnbueflagget

eller for den del ytre seg om fremmedarbeideres rettigheter i vertslandet. Fotballen

skulle jo holdes adskilt fra det politiske.