Elnar Remi Holmen, direktør i BRUS (Bodøregionens Utviklingsselskap) har ytret seg om Blastr Green Steel igjen, denne gangen i Teknisk Ukeblad.

Det kan virke som om Holmens sårede stolthet etter å ha mislyktes i Salten må repareres. Noen av ytringene må korrigeres. Aller først:

Både Fauske og Sørfold kommuner var positive til etablering av industri. Men begge stemte mot en konsekvensutredning av vindturbiner i vår felles natur. Det var vindkraftanlegget i Sulis og Siso vi ikke ville ha. Det var Blastr Green Steel selv som ikke ville gå videre med planene om stålverk.

Vindkraft var en forutsetning

I TU uttaler Holmen følgende på spørsmål om man måtte ha vindkraft for å gjennomføre planene: «Det var ikke et absolutt krav fra aktøren, for de visste ikke om det var mulig. Jeg tror at vi kunne fått til et nedskalert stålverk uten vindkraft, men det får vi aldri vite, sier han».

Hvis dette medfører riktighet, er det i så fall første gang jeg hører det.

På det første møtet med BRUS og Blastr Green Steel, der både Fauske og Sørfold kommunestyre var til stede, ble akkurat det spørsmålet stilt. Jeg var der og husker svaret godt: «Det er ikke aktuelt å etablere stålverk uten vindkraft. Vindkraften må først på plass før vi kan gå videre med stålverket. Det er en absolutt forutsetning.»

Nettopp derfor måtte dette handle om vindkraft før det kunne handle om noe annet. Hva som derimot ble sagt i artikkelens nevnte kulisser, der Holmen angivelig har jobbet lenge, vet ikke jeg. Men om dette faktisk var en reell mulighet, var det kanskje århundrets tabbe å ikke opplyse kommunestyrene om dette. Spesielt med tanke på at begge kommunene var positive til en industrietablering.

Fauske kommune har det til og med i sitt vedtak der de sier nei til utredning av vindkraft: De ønsker gjerne å gå videre med planene om et nedskalert industrianlegg. Hvorfor dette ikke var interessant, er det vel bare Blastr Green Steel som kan svare på. Elnar Remi Holmen vet det åpenbart ikke.

Debatten gikk i åpent lende

«Debatten dreide seg ikke om stålverket, men om vindkraft. Debatten foregikk på sosiale medier, og motstanden ble så sterk at politikerne skygget banen og lot følelsene komme foran fakta», mener Holmen. Det stemmer ikke: Det ble skrevet spalter opp og ned i begge lokalavisene, og disse innleggene er fremdeles tilgjengelige. Jeg har stor forståelse for at Holmen ikke ønsker så mye fokus på dette, da han fikk mye motstand i diverse leserinnlegg.

Derfor er det rimelig frekt å påstå at politikerne lot følelsene komme foran fakta. Sannheten er at da alle fakta kom på bordet, ønsket ikke flertallet i kommunestyrene i Fauske og Sørfold lengre dette prosjektet.

Vi som kjempet mot dette, brukte fakta mot de følelsene Holmen og hans BRUShaner forsøkte å forlede folket med. Følelsen av å gå glipp av noe viktig. Frykten for å ha stoppet en viktig utvikling. Følelsen av å være utvalgt, de heldige kommunene som fikk være med, og ikke minst den han forsøker på nå i TUs artikkel: Følelsen av å ha vært dum.

Videre hevder Holmen at han tror dette har skadet regionens attraktivitet og at «Vedtakene i Fauske og Sørfold har skapt politisk risiko». Hvis dette er første gang Holmen har lansert et prosjekt for en kommune og ikke fått det som han ville, er det på høy tid.