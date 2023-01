Hvem har utviklet den råeste teknologien i 2022-2023?

Pandemien har virket inn på Teknisk Ukeblads tradisjonelle utdeling av teknologiprisene Norwegian Technology Awards. Prisene for 2023 skal deles ut 22. juni 2023 under Kongsberg Agenda.

Nytt av året blir en egen satsing på gründere med en «Topp 10-liste». Hvem som kommer med på listen, blir avgjort av Teknisks Ukeblads redaksjon i samarbeid med start-up-miljøer.

Teknisk Ukeblad har i år inngått et samarbeid med Kongsberg Agenda. Det vil bli et eget arrangement på hovedscenen 22. juni med «pitching» av både finalistene til hovedprisen og gründerbedriftene.

Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TU Media, Jan M. Moberg, er veldig fornøyd med samarbeidsavtalen med Kongsberg Agenda.

Teknologiblad og teknologiby

– Teknologibyen Kongsberg og det store arrangementet Kongsberg Agende er en ypperlig arena for TU og våre prisutdelinger, sier Moberg til TU.

Han ble imponert over det Kongsberg Agenda fikk til i 2022.

– Det er flott at arrangementet blir videreført i 2023. Vi håper og tror at vi sammen vil styrke våre ambisjoner om å fremme kunnskapen om hva norsk teknologi kan bidra med i verden. Norge trenger bevissthet rundt fremtidens teknologiske muligheter, sier Moberg.

Daglig leder Wivi-Ann Bamrud i Kongsberg Næringsforening ser fram til å samarbeide med Teknisk Ukeblad. Hun mener Kongsberg Agenda og TU sammen kan skape en møteplass hvor teknologi, verdiskaping og kompetanse står i sentrum.

– Vi gleder oss til å samarbeide med Teknisk Ukeblad og gjøre Norwegian Tech Awards til en stor begivenhet hvor vi kan hedre og feire fremragende teknologiprestasjoner, Bamrud.

«Pitching» for publikum

Det vil bli seks finalister til hovedprisen Norwegian Tech Award. På Kongsberg vil finalistene få mulighet til å presentere seg og sin teknologi og løsninger for juryen og et større publikum. Juryen vil dermed få en siste mulighet til å spørre og grave før de gjør seg opp en mening.

10 gründerbedrifter overtar scenen og får fortelle hvordan de har lykkes og den tøffe veien fra idé til kommersialisering.

NORWEGIAN TECH AWARDS 2023 Norwegian Tech Award er delt ut, i ulike format, siden 2000. (Ingen pris 2020 pga. korona.) Seks finalister presenterer seg fra scenen under Kongsberg Agenda 22. juni 2023. En uavhengig jury kårer vinneren og deler ut prisen på eget kveldsarrangement på Kongsberg. Kriteriene: Kandidatene som nomineres til prisen skal representere en god ingeniørmessig løsning, et prosjekt eller et gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien eller løsningen må være utviklet hovedsakelig i Norge og dokumentert med minimum et demoanlegg/prototyp eller gjennomført leveranse. TU oppfordrer lesere, organisasjoner og bedrifter til å sende inn forslag på kandidater. Forslag på maks en A4-side sendes til techawards@tu.no og skal inneholde: Navn/benevnelse

Kort beskrivelse

Begrunnelse Frist: Tirs 3. april

Hovedprisen Norwegian Tech Award deles ut på et eget arrangement på kvelden. Der vil også vinner av Hedersprisen offentliggjort og statuett og diplom overrakt.

Teknisk Ukeblad ønsker forslag og innspill til kandidater til hovedprisen.

Kriteriene

Kandidatene som nomineres til prisen skal representere en god ingeniørmessig løsning, et prosjekt eller et gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien eller løsningen må være utviklet hovedsakelig i Norge og dokumentert med minimum et demoanlegg/prototyp eller gjennomført leveranse.

En bredt sammensatt jury avgjør vinner av hovedprisen Norwegian Technology Award.

Hederspris

Teknisk Ukeblads redaksjon plukker selv ut kandidater til Hedersprisen. Den skal gå til en person som har gjort seg bemerket gjennom flere års innsats.

Staoils første sjef Arve Johnsen fikk hedersprisen under Norwegian Tech Awards 2019. Til høyre TUs sjefredaktør . an M: Moberg. Foto: Ole Petter Pedersen

I 2021 gikk prisen imidlertid til to personer, brødrene Tore og Petter Planke som er mest kjent for å grunnlegge Tomra, Venisafe og Red Cord.

Tidligere års vinnere:

Hovedpris:

2021: Cognite AS

2019: Nordic Semiconductor AS

2018: Zivid AS

2017: Thermo Fisher Scientific AS

2016: Disruptive Technologies AS

2015: Zaptec AS

2014: Alf Inge Wang (Kahoot-gründer)

Fullstendig liste her: https://techawards.tu.no/tidligere-vinnere/

Brødrene Petter og Tore Planke delte Hedersprisen ved2021. Fotogen 2021. Foto: Tormod Haugstad

Hederspris:

2021: Tore og Petter Planke

2019: Arve Johnsen

2018: Nils Albert Jenssen

2017: Gisle Bjøntegaard

2016: Rolf Skår

2015: Tormod Hermansen

2014: Erik Tandberg