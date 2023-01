Hundre vannkraftverk i Norge må opprustes

– Alle turbiner og generatorer taper seg over tid. Det vil si at virkningsgraden blir dårligere på grunn av alder og slitasje, sier senioringeniør Fredrik Arnesen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

NRK henviser til to rapporter som konkluderer med at Norge må øke kraftproduksjonen med 50 prosent innen 2030 for å dekke etterspørselen.

Oppgradering av eldre vannkraftverk kan øke kraftproduksjonen ved for eksempel å skifte ut løpehjulet.

– Det ligger cirka 100 «gryteklare» prosjekter i Norge, sier Jon Rolf Næss, leder for Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK).

Regjeringen beregnet i Energimeldingen i 2016 totale oppgraderingskostnader til 50 milliarder kroner, men Næss tror det trolig vil koste over 100 milliarder kroner.