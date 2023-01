– Jeg satt jo og smilte da jeg så på. Jeg fikk tårer i øynene.

Etter å ha sett to episoder av sesong to av «Rådgiverne», kjenner Elin Ørjasæter på begeistring – og et lite tankekors.

Den tidligere hodejegeren, nå dosent i HR ved Høyskolen Kristiania, kaller serien en «håndsrekning til regioner som Finnmark og Nord-Vestlandet» og roser fokuset på det faglige.

– Du får lyst til å fordype deg i kloakkhåndteringen i Ålesund kommune og å bygge ny skole i Karasjok. Det gjør nok Norconsult også fordi det er vanskeligere for dem å få søkere utenom de store byene. Men nei – jeg likte serien så godt at jeg nesten blir lite objektiv her, spøker Ørjasæter.

– Men så er jo tankekorset: Må man virkelig gjøre noe så påkostet? Det der kan ikke ha vært gratis, sier hun.

Om alle arbeidsgivere skal gjøre noe «ekstra» for å nå de unge, blir det til slutt et nullsumspill, sier Ørjasæter. Hun lurer på om Norconsult kunne nådd like mange gode, unge kandidater ved å bruke pengene på en annen måte.

– Så jeg har litt blandede følelser.

Vanlig med glatte, party-fokuserte filmer

Ørjasæter mener likevel at utradisjonelle rekrutteringsmetoder for å nå unge vil bli stadig mer vanlig. En viktig driver er at mangelen på kompetente arbeidstakere blir mer og mer prekær, forteller hun.

Så langt har hun imidlertid ikke sett så mange uvante, større rekrutteringsgrep fra norske arbeidsgivere.

– Det har riktignok blitt vanlig å lage filmer for å tiltrekke seg trainees blant de store revisjons- og advokathusene. Men da snakker vi om litt glattere treminuttersfilmer der man rafter og er veldig party-fokusert. Dem har jeg sett mange av.

– Dette er en mye dyrere satsing. Og en mye bedre en, sier Ørjasæter.

Vurderer en tredje sesong

Garmann vil ikke avsløre prislappen på serien til TU, annet enn at den «ikke kostet for mye».

Årsaken skal være at Norconsults egne ansatte sto for idé, konseptutvikling og markedsføring, i tillegg til å stille som profiler i serien. Produksjonen ble utført eksternt, av selskapet Plan-B.

– Vi har hatt to sesonger og vurderer nå en tredje. Så vi synes absolutt det er verdt det, sier Garmann.