Hei ordførere, har dere lyst på 250 millioner kroner ekstra?

Utregninger viser at norske kommuner faktisk kan spare så mye penger ved enkle grep i norske skolebygg. Hvis vi også gjør det samme i andre kommunale bygg, kan besparelsen bli stor.

Beregnet strømforbruk til belysning i skolebygg er om lag 325 GWh/år (NVE, 2019). I løpet av 2023 blir miljøskadelige lysstoffrør og halogenpærer forbudt å selge. Ved å bytte ut gammel belysning med LED og styringssystemer reduseres strømforbruket med 50-80 prosent. I tillegg reduseres driftsutgiftene grunnet færre lyskildebytter. Og komforten og lyskvaliteten øker.

Sparte penger gir bedre tilbud

Hvis strømprisen i snitt er 1,5 kr/kWh, kan kommunene spare 250 millioner kroner i året med ny og bedre LED-belysning. Dette er rene velferdskroner som kan gå rett tilbake til innbyggerne i form av et bedre tilbud.

Skal vi nå klimamålene, må vi kutte utslipp. Da må vi elektrifisere mer. Selv om vi i Norge har mye fornybar strøm, trenger vi mye mer for utvikle ny industri og for å elektrifisere transporten og andre sektorer de neste årene. Vi bygger i dag ut mindre enn vi vil ha bruk for, og om noen få år risikerer vi et kraftunderskudd. Da er det smart å bruke den strømmen vi allerede har mer effektivt. Et enkelt tiltak er å bytte ut de gamle lysstoffrørene i skolebyggene med LED-belysning.

Oversikt og oppgradering

Mine råd til kommunene er:

Få en komplett oversikt over lysanlegg, lyskilder og strømforbruk.

Lag en oppgraderingsplan som sikrer energieffektiv belysning med god kvalitet, i skolebygg og andre kommunale bygg.

Det er bra for miljøet, det gir lavere strømregning og mer penger til tjenester for innbyggerne.