Grillingen av Helge Ingstad-vaktsjefen fortsetter: – Har det veldig tøft

– Han har det veldig tøft. Han er veldig preget av saken og stundens alvor. Han beskrev selv at dette er den verste tiden i hans liv og dette går han og tenker på dag og natt. Det har han gjort i over fire år, da sier det seg selv at det er en kjempebelastning, sier forsvarer Christian Lundin til NTB.

Den 33 år gamle tidligere vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er den eneste tiltalte etter milliardforliset i 2018. Han har i retten forklart at han har hatt tusenvis av mareritt om det som skjedde da fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

Etter å ha blitt grillet av aktoratet i to dager, var det anspent stemning mellom partene torsdag.

– Han mener at det er blitt stilt en del provoserende spørsmål. Og at det er blitt fremvist bilder slik de kunne se ut, som er rekonstruert i ettertid, og ikke slik det faktisk var, sier Lundin.

– Da blir det vanskelig å svare godt på et spørsmål om forutsetninger som ikke var der da han sto på broen, sier han.

– Kunne ha gjort ting annerledes

Det var radar- og kartbilder statsadvokat Magne Kvammen Sylta la fram i retten som fikk den tiltalte til å reagere. Lundin kalte det spekulativt, mens vaktsjefen selv sa at det ikke stemte at det kunne ha sett slik ut på hans skjermer.

Vaktsjefen erkjente at han kunne ha gjort ting annerledes, men står fast på at han ikke var den eneste som gjorde feil og nekter straffskyld. Han anklager Sola TS for å ha lagt ut på en farlig ferd på kollisjonskurs, og sjøtrafikksentralen for ikke å ha hatt oversikt.

Torsdag brast stemmen hans da han presset av aktor måtte gjenta at han ikke husker hva han tenkte i sekundene og minuttene før det smalt.

Kort tidsrom

Forsvareren sier at det er i etterpåklokskapens lys vaktsjefen sier han kunne ha gjort ting annerledes. Han tok over kommandoen åtte minutter før ulykken. To minutter før ble han kalt opp på radio og ett minutt før fikk han beskjed om å svinge.

– Hele tiltalen bygger på at han burde ha gjort noe helt annet og mye mer. Men det er på det rene her at tidslinjen er veldig kort, sier Lundin.

– Det er mange som spiller ham dårlig, kombinert med at han i ettertid selvsagt skjønner at han burde ha gjort mer, sier forsvareren.

Statsadvokat Sylta sier at han ikke kjenner forsvareren og tiltaltes begrunnelse til å reagere på bildene han la fram.

– Jeg har presentert deler av bevismaterialet for tiltalte, sier Sylta til NTB.

– Vi har stilt en rekke spørsmål til den tiltalte om seilingen, valg av rute og kurser. Tiltalte har gitt svar på mine spørsmål, sier han.

Kan kutte forklaringen

Aktor varsler at han senere i saken vil komme tilbake til hva de oppfatter som den tiltaltes handlingsrom ulykkesnatta.

Det var opprinnelig satt av hele fem dager til tiltaltes forklaring, men aktor varslet torsdag at det trolig holder med tre eller fire.

– Aktor har meddelt at han så å si er ferdig med sine spørsmål. Han insisterte på at det skulle settes av fem dager til forklaringen, og vi er blitt ferdig på vesentlig kortere tid, sier Lundin.

– Vi skal bruke helgen til å gå gjennom våre spørsmål og vårt bevismateriale og må komme tilbake til på mandag om det er ting vi har behov for å belyse ytterligere, sier Sylta.

Etter at aktor har fullført sin utspørring, tar Lundin og forsvarerne over.

– Vi kommer til å bygge på mange av de samme temaene som aktor har gjort. I og med at dette blir litt sauset sammen kommer nok vi til å ta utgangspunkt i hva han forklarte rett etter ulykken, sier Lundin.

