Marte Reenaas og Maria Venås er sammen i ferd med å ferdigstille et bygg i Trondheim som, ifølge erfarne betongfolk, ikke skulle være gjennomførbart. De to er henholdsvis bærekraftleder og prosjektleder hos entreprenøren Veidekke. Reenaas forteller at byggherren, Kjeldsberg, ønsket et bygg med lave utslipp.