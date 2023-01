Gjennombrudd for ny Alzheimer-medisin

Legemiddelet Leqembi er det første som med overbevisning har vist seg å kunne bremse svekkelsen av hukommelse og tenkning, gjennom å rette seg mot sykdommens underliggende biologi, skriver nyhetsbyrået AP.

Medisinen, også kjent ved sitt kjemiske navn lecanemab, skal først og fremst brukes på pasienter som er i en tidlig fase av Alzheimers sykdom.

Medisinen kan bidra til en flere måneder lang forsinkelse i kognitiv svekkelse. Ifølge eksperter kan det bidra til en meningsfull forbedring i pasientenes liv.

– Denne medisinen er ingen kur. Den hindrer ikke at folk blir verre, men den bremser til en viss grad progresjonen i sykdommen, sier nevrolog Joy Snider ved Washington University i St. Louis.

– Det kan bety at noen kan få ytterligere seks måneder eller et år ekstra der de er i stand til å kjøre bil, sier Snider.

Alvorlige bivirkninger

Leqembi er produsert av japanske Eisai og amerikanske Biogen. Ifølge foreløpige data fra en studie publisert i høst kan legemiddelet bremse kognitiv svekkelse i Alzheimers-pasienter med 27 prosent over en periode på 18 måneder.

De fullstendige resultatene av fase 3-studien med nesten 1.800 deltakere er publisert i New England Journal of Medicine. Her uttrykkes det bekymring for de mulige bivirkningene.

17,3 prosent av pasientene som fikk medisinen, opplevde hjerneblødning, mot 9 prosent blant dem som fikk placebo. 12,6 prosent fikk hevelser i hjernen, sammenlignet med bare 1,7 prosent blant dem som fikk placebo.

Går løs på protein

Flere pasienter døde mens de gikk på medisinen, deriblant to som gikk på blodfortynnende medisiner. Ifølge Eisai kan ikke dødsfallene knyttes til Leqembi.

Leqembi virker gjennom å fjerne avleiringer av et protein som kalles betaamyloid i hjernen, et av kjennetegnene ved Alzheimers sykdom.

Medisinen beskrives som en sjelden suksess i et felt som har vært preget av mange mislykkede eksperimentelle behandlinger for en sykdom som ikke kan kureres.

Hastegodkjenning

FDAs godkjennelse skjedde etter en hastebehandling som åpner for å godkjenne legemidler basert på tidlige resultater, før de har fått bekreftet effekt på pasienter. Etatens bruk av denne snarveien er blitt gjenstand for økende kritikk fra amerikanske tilsynsmyndigheter og folkevalgte.

Godkjennelsen av Leqembi skjer få dager etter at etaten fikk krass kritikk i en kongressrapport for å ha gitt grønt lys til en annen Alzheimers-medisin, Aduhelm. Også denne medisinen er produsert av Biogen og Eisai. Ifølge kongressens granskere var godkjennelsesprosessen ikke tilfredsstillende, og prisen er altfor høy.

FDA godkjente Aduhelm i 2021, i strid med rådene fra etatens eksterne eksperter. Leger har nølt med å skrive ut medisinen, og forsikringsselskaper er også skeptiske.