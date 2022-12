Fyrverkerisalget har eksplodert

– På tross av høy inflasjon og skyhøye strømpriser unner nordmenn seg fyrverkeri også i 2022. Basert på forhåndssalget fra over 1.500 forhandlere blir 2022 et nytt rekordår for fyrverkeribransjen, skriver Norsk fyrverkeriforening i en pressemelding.

De siste årene har det blitt strengere regulering på fyrverkeri. Likevel ser fyrverkerimportørene en kraftig omsetningsvekst i Norge, ifølge bransjeorganisasjonen.

Privat fyrverkeri bikket en omsetning på 500 millioner kroner i fjor, og omsetningen har økt med over 30 prosent på to år, ifølge pressemeldingen.

Det er bare lov å skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokka 18 og 02.

– For å kunne ta vare på dyr, og ikke lage uheldige hendelser, er det viktig at folk respekterer oppskytningstiden, slik at alle får i en fin feiring, sier talsperson Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening.

Folk oppfordres til å sette seg godt inn i hvordan man bruker fyrverkeriet og å bruke beskyttelsesbriller.