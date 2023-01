Fregattoffiser fryktet for livet, men synes tiltalen mot vaktsjefen er urettferdig

En av offiserene sa i retten at han fryktet for livet da Helge Ingstad kolliderte. Men han synes det er urettferdig at bare én person stilles til ansvar for havariet.

Logistikkoffiseren ble revet ut av søvnen da KNM Helge Ingstad kolliderte natt til 8. november i 2018. Kollisjonen var dramatisk for ham personlig og for flere av dem som lå og sov på styrbord side i akterskipet av fregatten da den rente inn i tankskipet Sola TS.

Sammenstøtet førte til at skroget på KNM Helge Ingstad ble flerret opp. Flere av mannskapslugarene, hvor folk lå og sov, ble klemt inn.

– Jeg var ganske sikker på at noen hadde dødd på nederste dekk, under oss. Jeg regnet med at det hadde gått menneskeliv, sa offiseren.

I vitnemålet i Hordaland tingrett tirsdag opplyste offiseren at den tiltalte vaktsjefen var hans beste venn. Han fortalte hva han hadde opplevd under dekk etter kollisjonen og trakk ikke inn hva den tiltalte måtte ha foretatt seg på broen på fregatten.

Da statsadvokaten og forsvarerne ikke hadde flere spørsmål til vitnet, ba han dommeren om få si noe personlig før han gikk.

– Det er vanskelig for meg å svare på disse spørsmålene. Det går mot min beste venn. Jeg synes det er veldig urettferdig at det bare er han som sitter her. Det kunne vært mange flere, sa offiseren og pekte på at alle de involverte partene i ulykken hadde en rolle i det som skjedde.

– Det er et helt system i Sjøforsvaret, og alt har gått veldig bra helt til det ikke gikk bra, og da er det én person som skal stå her. Det synes jeg er veldig vanskelig å oppleve, sa offiseren.