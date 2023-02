På kvelden lille julaften i fjor sender Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund en alvorstynget SMS. Adressatene er Samferdselsdepartementets ekspedisjonssjefer Are Forbord og Tove Flølo.

Frimannslund konstaterer at anlegget på Follobanen er underdimensjonert. Banen kan ikke åpnes for trafikk som planlagt 27. desember.

Det er bakgrunnen for at samferdselsministeren kaller inn til krisemøte 3. januar. Etter møtet gjentar Bane Nor-sjefen budskapet om underdimensjonering, og da er han mer spesifikk:

– Vi har flere skjøter som har vært underdimensjonert, som må byttes, sier han til TU.

Han forteller også at løsningen for returstrøm må redesignes.

Betyr dette at feilene ligger i prosjekteringen og planleggingen av skjøtene?

Frimannslund identifiserer Cowi som prosjekterende for de delene hvor problemene har oppstått.

TU vet at flere i Cowi blir overrasket når Bane Nor-sjefen uttaler at anlegget er underdimensjonert, har et feil design, samt peker på Cowi som prosjekterende for delen av returstrømanlegget hvor feil oppstod.

Slutter å snakke om underdimensjonering

Så forsvinner all prat fra Bane Nor om underdimensjonering.

Bane Nor holder pressekonferanse to ganger i uka i ukene fremover, men her nevnes ikke underdimensjonering i det hele tatt.

12. januar beklager Frimannslund at han tidligere nevnte Cowi.

– Jeg snakket tidligere om at Cowi var involvert. Sånn sett kan det være at de har blitt pekt ut som noen som har hatt en skyld i dette. Jeg beklager at vi overhodet nevnte Cowi, sa Bane Nor-sjefen.

Bane Nor skriver heller ikke om underdimensjonering i redegjørelsen de sender Samferdselsdepartementet om Follobane-problemene noen dager seinere.

En brent kabelskjøt i høyspentanlegget på Follobanen. Foto: Bane Nor

Etter en pressekonferanse 16. januar forteller utbyggingsdirektør Stine Undrum til TU at de nå tror hovedårsaken til alle problemene er at skjøtene ikke var riktig utført.

– Hadde alle skjøter og endeavslutninger vært utført i henhold til spesifikasjon, tror vi ikke dette hadde skjedd, sier hun.

Bane Nor-direktør: Sjefen dementerte underdimensjonering

Betyr det at anlegget ikke var underdimensjonert likevel? At feilen ikke ligger i prosjekteringen og planleggingen, men utførelsen?

Vi spør utbyggingsdirektør Undrum.

– Er anlegget egentlig underdimensjonert?

– Nei, altså, det er jo et stort spørsmål. Gorm (Frimannslund, journ. anm.) har etterpå gått ut og dementert at anlegget er underdimensjonert, svarer Undrum.

TU finner ingen dementering vedrørende underdimensjonering fra Frimannslund noe sted. Det nærmeste vi kommer er at han som nevnt beklaget at han nevnte Cowi. Vi har også spurt Frimannslund om dette, se nedenfor.

Undrum fortsetter resonnementet sitt:

– Det henger sammen med at hvis ikke skjøten er korrekt utført, så kan man kanskje si at den er underdimensjonert. For da går det større strømmengder enn hva kabelen tåler. Men hadde skjøten vært tilstrekkelig kvalitetsmessig utført, så kunne det gått større strømmengder i kabelen. Det er litt av poenget. Så det er veldig vanskelig for oss å si at anlegget var underdimensjonert. Det har vi ikke belegg for å si.

– Dreier seg om utførelsen

– Så det er ikke en designfeil med underdimensjonering her?

– Nei, det kan vi ikke svare på. Det tenker jeg at undersøkelsen vår vil vise. Så jeg tror ikke vi skal svare på det nå.

– Dette er jo viktig med tanke på hvor ansvaret ligger. Hvis anlegget var underdimensjonert, kan det være en projekteringsfeil. Men hvis det ikke er det, dreier det seg mer om utførelsen. Er det utførelsen det dreier seg om nå?

– Det er nok mer det, men det er fordi vi prøver å finne ut hvilke tiltak vi må gjennomføre. Det er tiltakene vi er opptatt av. For det vi er opptatt av er å få satt på trafikken, og så er vi ikke så opptatt av hvem som har gjort feil eller hvorfor det har skjedd. Det vil neste runde og undersøkelsene våre avdekke, svarer hun.

Utbedringsarbeider foregår nå på Follobanen. Skadede kabler skiftes ut med ny kabler, men kablenes spesifikasjoner er de samme. Foto: Eirik Helland Urke

Vi spør Frimannslund om han fortsatt mener anlegget var underdimensjonert. Kommunikasjonsavdelingen har bedt om at sitatene står samlet. Her følger spørsmålene og svarene:

– 23. desember sendte du en SMS til Are Forbord i Samferdselsdepartementet. Der nevnte du at etter Sintefs analyser, konkluderer dere med at det er en underdimensjonering av anlegget. Hva mente du med det?

– Da hadde jeg nettopp fått informasjon på telefonen, og vi er jo veldig kjappe med å prøve å gi informasjon videre. Sånn jeg oppfattet det, var det da skjøtene det dreide seg om. Om de var underdimensjonert fordi de var skjøtet feil, eller om de i seg selv var underdimensjonert, det fanget ikke jeg helt opp. Men dette var før jeg visste noe om hele jordingsanlegget, det visste jeg ikke noe om da, men jeg visste at det var flere skjøt, så derfor brukte jeg ordet anlegget.

– Jeg er ikke sivilingeniør

– Men kan man si at det er underdimensjonert hvis det er feilmontert?

– Hvis det er feil satt sammen, så er det en underdimensjonering, sånn jeg oppfatter det. For da kan det jo ikke føre gjennom den strømmen det skal. Da har du en lavere dimensjon enn det det skulle ha hatt.

– Men er anlegget underdimensjonert da?

– Hvis du har flere skjøter som ikke kan takle den kraften som anlegget skulle ha kunnet tåle, så er det underdimensjonert, det har i hvert fall jeg oppfattet det som. Jeg er ikke sivilingeniør, bare for å ha sagt det.

– Jeg spør fordi når man snakker om underdimensjonering, så retter man søkelyset på prosjekteringen. Da kan man tenke at «Oi, her er det noe av prosjekteringen som er galt.» Med tanke på at man også navnga Cowi i 3. januar, som prosjekterte det anlegget hvor det oppstod feil.

– Det var ingen informasjon om Cowi og jordningsanlegget på det tidspunktet. Det jeg fikk informasjon om var at vi hadde flere skjøter som hadde utfordringer, det måtte vi gjøre noe med. Da ble det uttrykket brukt, og jeg brukte det videre. Så dette er jo basert på veldig kort informasjon og jeg har umiddelbart tatt det videre til departementet, for det er jo vår plikt å informere.

– Mener du i dag at anlegget var underdimensjonert?

– Definer «anlegget», vi er litt der.

Bane Nor-sjefen: Skjøtene var underdimensjonert

– Det er dere som har sagt «anlegget».

– Når jeg snakket om anlegget da, mener jeg at de skjøtene var underdimensjonert, ja. Det var det jo, i og med at de ikke kunne ta den strømmen som skulle gå via de.

– Så at det var underdimensjonert, men at det var utførelsen, det var ikke prosjekteringen?

– De var i hvert fall blitt skadet ved denne strømgjennomgangen, de hadde ikke utholdt den strømmen den skulle. Og sånn jeg oppfattet det, så var det også på kvaliteten på gjennomføringen.

– Undrum sa på mandag til meg at du dementerte dette for halvannen uke siden, at det var underdimensjonert.

– Det kommer an på hvordan du ser på det. Jeg føler at vi akkurat nå er litt på flisespikkeri på ord. Jeg prøvde å videreformidle raskest mulig til ekspedisjonssjefen den informasjonen jeg fikk. Om jeg har hørt noe feil, jeg vet ikke. Men jeg videreformidlet det jeg hadde forstått ut fra det.

Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund og utbyggingssdirektør Stine Undrum under pressebrief 9. januar om Follobanen. Foto: Eirik Helland Urke

– Prosjektering eller utførelse?

– Jeg spør fordi det kaster jo lys på hvem som har skylda. Når man sier underdimensjonert, så tenker man på prosjekteringen. Hvis det er feil utførelse, så tenker man på utførelsen.

– Ja, for vårt vedkommende spiller ikke det så stor rolle, når vi har en totalentreprenør.

– Men i og med at du nevnte også Cowi da?

– Jeg gjorde jo ikke det.

– 3. januar gjorde du det.

– Men ikke ut fra den informasjonen jeg hadde, og at vi valgte å lage et annet design på jordlingsanlegget som vi nå har bygget om. Men jeg nevnte ikke Cowi 23. desember. Jeg visste ikke noe om Cowi i 23. desember. Jeg hadde ingen informasjon om det.

– Nei, men du sa jo også underdimensjonering i 3. januar.

– Men nå koble du underdimensjonering 3. januar med underdimensjonering i en tekstmelding som gikk 23. desember. Nei, da var det underdimensjonering av anlegget. Jeg nevnte ikke Cowi da.

– Men når man snakker om underdimensjonering, så kaster man blikket fort til prosjekteringen. Når man snakker om utførelse tenker man fort på monteringen og arbeidet etterpå. Hva mener dere er årsaken her?

– Nå ble jeg usikker på hva du spør om. Spør du om hvilken informasjon jeg hadde når jeg informerte ekspedisjonsreferen 23. desember? Eller spør du om hva situasjonen er nå?

– Jeg spør bare om dere mener at anlegget var underdimensjonert eller ikke.

– Vi prøvde å gå igjennom et hendelsesforløp her tidligere, og fortelle om hvordan hendelsesforløpet var i sekvens. Så har vi tenkt å gjøre det senere med bedre egnet fagpersonell. Da er det nesten bedre å få stille spørsmålene ved den anledningen, tenker jeg. Vi har redesignet anlegget med en ny jordingsløsning. Vi har gjort en del ombygging av anlegget nå.

Uenige

– Så dere mener at anlegget var underdimensjonert, eller mener dere det ikke?

– Det må du spørre fagpersonene om det er den eksakt korrekte tekniske benevnelsen på det.

Bane Nor-toppene er altså uenig om anlegget er underdimensjonert. Undrum mener de ikke har belegg for å påstå det, mens Frimannslund mener det er det - i alle fall inntil han ble usikker og henviste til fagpersoner.

Bane Nor har gjennom alle Follobane-sakene nektet å la sine fagpersoner uttale seg i media. Pressesjef Anne Kirkhusmo skriver i en e-post at det er for tidlig å konkludere med om anlegget i seg selv er underdimensjonert eller ikke.

– Det vil undersøkelsene som blir gjennomført belyse, skriver hun.

TU har spurt Sintef, som har vært med i undersøkelsene, om de konstaterte at anlegget er underdimensjonert. Kommunikasjonssjef Anne Steenstrup-Duch svarer:

– I henhold til vår avtale med Bane Nor så er det Bane Nor som uttaler seg i denne saken. Vi kan derfor ikke uttale oss om resultatene av dette oppdraget.

– Underdimensjonering er ikke en monteringsfeil

Hva betyr det egentlig at noe er underdimensjonert? Ifølge Det Norske Akademis ordbok (NAOB) betyr det å gi for små dimensjoner, omlegge og planlegge i for liten målestokk.

Vi spør også Anngjerd Pleym, instituttleder ved Institutt for elektrisk energi:

– Hva betyr det egentlig at noe er underdimensjonert?

– Når noe er underdimensjonert er det ikke dimensjonert for å tåle de påkjenningene det utsettes for. For eksempel at en kabel er for liten til å tåle strømmen som går gjennom den, sier Anngjerd Pleym, instituttleder ved Institutt for elektrisk energi, til TU.

Det var denne aluminiumsinnretningen som manglet på skjøtene i høyspentanlegget på Follobanen, ifølge Bane Nor. Derfor begynte det å brenne i skjøtene, mener selskapet. Foto: Eirik Helland Urke

– Kan det komme av monteringsfeil?

– Nei, jeg tenker at en underdimensjonering i utgangspunktet ikke kommer av en monteringsfeil. Jeg ville ikke brukt ordet underdimensjonering om noe som har med montasje å gjøre. Men hvis man ikke følger tegninger og arbeidsbeskrivelser, kan man ende med noe som er underdimensjonert, sier hun.

Hun understreker at hun ikke ønsker å bli tatt til inntekt for noen skyldfordeling mellom ulike aktører i saken.

Bane Nor har fortalt TU hva de mener var feil utført på skjøtene: Et tillegg som skal videreføre aluminiumslaminatet manglet. Tillegget er valgfritt å bruke ved skjøting, men man skal alltid følge produsentens instruksjoner.

TU har stilt totalentreprenør AGJV flere spørsmål om skjøtene. Selskapet har ikke svart.

Vi har også spurt Bane Nor om hvilke krav de stilte til skjøtene, samt hvordan de kontrollerte skjøtene før åpningen i desember. Kommunikasjonsavdelingen svarer at undersøkelsene som nå gjennomføres vil gi svar på det, og at de må komme tilbake til dette når den tid kommer.