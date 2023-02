Firmabilskatten har blitt en fossilbil-satsing

Det vil ikke vil lønne seg å velge elbil som firmabil fremfor fossilbil fremover, har revisjonsselskapet BDO påpekt. Denne dårlige nyheten bekymrer oss i Elbilforeningen. Skal vi rekke frem til 2025 og sikre at alle nye biler som kjøpes, er nullutslippsbiler, må regjeringen sørge for at firmabilbeskatningen favoriserer elbiler og ikke fossilbiler.

Folk som fordelsbeskattes for privat bruk av elbil som firmabil, har de to siste årene fått en urimelig kraftig skatteskjerpelse.

I et kommentarfelt skriver en erfaren firmabilbruker: «For første gang på 10 år revurderer jeg faktisk drivlinjen. Kanskje gå for en 1,2 liter bensinbil som min neste firmabil. Takket være regjeringen. De har ingen ambisjoner om å nå klimamålene og jeg har ikke tenkt å bli skattet nedenom og hjem for at de skal få én elbil til i statistikken. Det er null fordeler for de som velger elbil for firmabil. Man skatter av hypotetiske oljeskift og bensinforbruk enda man lader hjemme og tar servicen selv.»

Bilen sees på som en ekstra inntekt

Staten har gitt en kraftig skatteskjerpelse dersom man velger det utslippsfire alternativet, fastslår Unni Berge i Norsk elbilforening Foto: Norsk elbilforening

Ifølge Skatteetaten var det i 2021 76.600 personer som hadde biler anskaffet av arbeidsgiver, og som også benyttet bilen privat. Arbeidstakere med denne ordningen blir fordelsbeskattet for dette – bilen ses på som en ekstra inntekt. I 2021 var elbilandelen på 24 prosent i denne gruppen.

Den store majoriteten av firmabilene er altså ikke klimavennlige. For at alle firmabiler også skal være elbiler, må noe endres. Etter 2021 har virkemiddelbruken dessverre gått i motsatt retning.

Staten har gitt en kraftig skatteskjerpelse dersom man velger det utslippsfire alternativet. I to runder har pionerene som gikk foran og valgte elektrisk firmabil og holdt ut med litt ekstra knot med ny teknologi og tidkrevende lading på langturer, fått økt skatt som takk. For ansatte som tjener rundt 500.000 kroner i året og kjører elbil, snakker vi om en skattesmell på mellom 18.000 og 30.000 kroner årlig.

Firmabilskatten har blitt en fossilbilfordel

Dagens firmabilbeskatning gir en fordel for fossile biler. I 2021 og før det ble elbilers beskatning beregnet ut fra 60 prosent av bilens listepris, altså verdien ved kjøp. Fra 2022 var beregningsgrunnlaget 80 prosent. Fra 2023 er beskatningen helt lik for elbil og fossilbil, nemlig et beregningsgrunnlag på 100 prosent av listepris.

Å bruke listepris som skattegrunnlag gir ikke et riktig bilde av firmabilfordelen, som er sparte bilholds-kostnader. Denne sjablongmessige skatteberegningen skal dekke fordelen av selve bilen, men også at arbeidsgiver dekker drivstoff. Da er det fullstendig urimelig at elbiler puttes inn i en skattemodell tilpasset biler som går på bensin og diesel.

Bilholdet er det som bør beskattes

For at det skal være «likebehandling», må ordningen ta hensyn til at utgifter til drivstoff og vedlikehold er en sentral del av fordelen ved å ha firmabil – og at denne er mye mindre for elbil.

I stedet skatter altså arbeidstakere urimelig mye av å ha en elbil som firmabil, og man får langt flere kroner fra arbeidsgiver om man har bensinbil enn en elbil.

Resultatet er at det blir mye mindre attraktivt å velge elbil som firmabil fremover, og definitivt mer fristende å gå for det forurensende alternativet. Diesel- eller bensinbil kan jo være et risikoprosjekt med tanke på videre salg, men annenhåndsverdien behøver man jo heller ikke bekymre seg for når man velger seg en firmabil framfor å kjøpe sin egen bil.