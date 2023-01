Mennesker har alltid brukt dyregjødsel til å gi næring til plantene vi dyrker. Dessverre viser det seg at dette ikke er så effektivt som det burde ha vært. Den ammoniakkrike gjødselen mister mye av ammoniakken når den lagres. Resultatet er at man ofte må ty til kunstgjødsel i stedet, noe som ikke er særlig klimavennlig.

– Vi produserer mat på en veldig ineffektiv måte i dag, og det kan vi gjøre noe med. 30 til 80 prosent av næringsstoffene forsvinner før plantene får tak i dem, sier Grete Sønsteby, som er en av gründerne i N2 Applied på Kongsberg.

Selskapet, som vi har snakket med før, mener å ha løsningen. Den er faktisk inspirert av Sam Eyde og Kristian Birkeland, som startet Norsk Hydro og fikserte nitrogen fra luften gjennom en lysbue – en teknologi man for lengst har droppet når man produserer store kvanta kunstgjødsel. Helt til nå – når N2 Applied har klart å effektivisere lysbueprosessen til Birkeland og bruke den på en ny måte. De lager ikke kunstgjødsel, men bruker den til å oppgradere naturens egen gjødsel.

Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.

– Denne maskinen tar luft, det er det eneste råstoffet den trenger, og så trenger den strøm, forteller Sønsteby.

Strømmen kan komme fra det lokale nettet når prisen er lav eller kan være laget på gården med solceller.

N2 Applied har inngått en avtale med verdens nest største produsent av melkeroboter, og EU har gått inn med 150 millioner kroner, det samme kommer fra private investorer.

Det er ikke så rart at bønder og miljømyndigheter, og sikkert også vekstene, er begeistret. I stedet for å forurense, oser det ikke lenger ammoniakk av gjødselen, og den blir til og med luktfri. Det kan tyde på et lite industrieventyr nederst i Numedalen. Det ville nok Kristian Birkeland satt pris på.

