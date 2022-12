EU vil gjøre sitt første felles gassinnkjøp innen neste sommer

Tanken bak felles gassinnkjøp er at EU-landene kan forhandle seg fram til bedre gassavtaler i fellesskap enn hver for seg.

Nå har EU-kommisjonen lagt en tentativ plan for når den felles innkjøpsordningen skal være på plass.

Et halvt års frist

Målet er at EU skal ha gjennomført sitt første felles gassinnkjøp innen sommeren 2023, sa kommisjonens visepresident Maros Sefcovic på en pressekonferanse tirsdag.

Allerede i januar skal kommisjonen ha valgt en tjenesteleverandør som får i oppgave å organisere den samlede etterspørselen etter gass blant EU-landene.

– Når vi handler sammen og snakker med én stemme, kan vi styrke vår forhandlingsevne, sa Sefcovic etter et rundebordsmøte tirsdag.

– Felles gassinnkjøp minimerer risikoen for at europeiske selskaper overbyr hverandre på en måte som er skadelig for innbyggere og industrien.

Equinor invitert til gassmøte

Šefčovič understreket at EU kommer til å fortsette dialogen med viktige energipartnere som Norge og USA, men at den må skje mer samlet.

– Vi må bedre koordinere EUs og medlemslandenes diplomatiske dialog med våre største energipartnere, sa han.

Som NTB skrev før helgen, er Equinor invitert til et møte med EU-kommisjonen i Brussel denne uken. Tema er nettopp den felles innkjøpsordningen, som ble godkjent av EUs energiministre mandag.

På samme møte ble energiministrene enige om et pristak på gass på 180 euro per megawattime.