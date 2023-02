EU-kommisjonen vil åpne for mer subsidiering av grønn industri

EU-kommisjonen foreslår en rekke tiltak for å styrke investeringene i grønn industri, blant annet mer subsidier og etablering av et investeringsfond.

Det går fram av et nytt forslag til unionens planer for grønn industri og energiomstilling.

Planen har som mål å «styrke konkurransedyktigheten» til Europas grønne industri og «støtte opp om den raske overgangen til klimanøytralitet», heter det i en pressemelding.

Kommisjonen vil også foreslå at det etableres et felles investeringsfond for å styrke investeringene i grønn teknologi, og den foreslår å flytte 250 milliarder euro fra klimaplanen «Repower EU», som i sin tid ble lansert for å frigjøre Europa fra russisk gass, over til investeringer i såkalte nullutslippsindustrier.

– Vi lever i tiåret som vil avgjøre om vi lykkes i kampen mot klimaendringene. I den kampen er selskapene i den grønne sektoren avgjørende, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun la fram forslaget onsdag.