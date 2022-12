EU inviterer Equinor til gassmøte

Møtet finner sted i midten av neste uke, bekrefter Equinors pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold.

– Vi kommer til å takke ja til invitasjonen, sier han til NTB.

Det var i oktober at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lanserte ideen om et felleseuropeisk kartell for gasskjøp, også kalt «innkjøpsplattform».

Tanken er at europeiske selskaper kan bruke sin samlede kjøpekraft til å forhandle fram lavere priser på det globale gassmarkedet, og samtidig unngå å overby hverandre sånn at prisen presses opp.

Ingen forhandlinger ennå

Eidsvold understreker at møtet neste uke ikke er et forhandlingsmøte om kjøp og salg av gass, men at EU-kommisjonen har invitert ulike aktører til å gi innspill om hvordan felles gassinnkjøp kan realiseres.

Målet i EU er å sikre god lagerfylling før neste vintersesong, poengterer han.

– Hvis EU vil innføre en tidsbegrenset felles innkjøpsplattform for fylling av lagre, er vi åpne for å selge til den, sier Eidsvold.

De skyhøye olje- og gassprisene bidrar til sterke tall for Equinor. Selskapet kunne melde om et justert driftsresultat på 24,3 milliarder dollar i tredje kvartal, opp fra 9,77 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Møtte EU-topp hos Macron

Norsk gass var også hovedtema da statsminister Jonas Gahr Støre møtte kommisjonspresident Ursula von der Leyen og Frankrikes president Emmanuel Macron til en «arbeidsmiddag» i Elyseepalasset i Paris mandag denne uken.

Det var under dette besøket EU ga uttrykk for sitt ønske om å ha med Equinor i møtet, opplyser statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor (SMK).

– Vi har meldt tilbake til EU at Equinor vil delta i møtet i innkjøpsplattformen når den er opprettet, skriver Thoner i en epost.

Han legger til at målet med plattformen er å samle selskaper som kjøper og selger gass, blant annet ved å legge til rette for langtidskontrakter og mer stabile priser i gassmarkedet.

Krangler om pristak

Flere EU-land har i lengre tid etterlyst krisetiltak som kan få ned gass- og strømprisene i Europa.

Foruten felles gassinnkjøp har kommisjonen også foreslått et pristak på gass, noe Norge har vært kritisk til. Men EU-landene krangler om hvor nivået på pristaket skal ligge. Dermed er også andre krisetiltak, som felles gassinnkjøp, satt på vent.

Mandag gjør EUs energiministre et nytt forsøk på å bli enige.

På spørsmål om hvorvidt felles innkjøp av gass vil ha en effekt på gassprisen, viser Eidsvold i Equinor til at kommersielle betingelser vil være en del av den videre dialogen med EU.

– Vi jobber med hvilke innspill vi skal komme med fram mot møtet. Det viktigste med tiltakene som foreslås, er at de virker i henhold til intensjonen, som er å sørge for best mulig forsyning av gass til Europa.