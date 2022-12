Equinor tror ikke EUs gasspristak på 180 euro per megawattime vil påvirke produksjonen og eksporten av gass til Europa.

Det bekrefter Equinors pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold.

– Vi forventer ikke at dette tiltaket vil få konsekvenser for produksjonen og eksporten av gass til Europa, sier Eidsvold.

– Vi skal fortsette å være en like pålitelig og stabil leverandør av gass til Europa og kontinentet som vi har vært til nå.

Han legger til at Equinor nå skal bruke tid på å sette seg inn i beslutningen som ble tatt mandag.

Intense forhandlinger

Ifølge Eidsvold har Equinor økt sin produksjon av gass med rundt 10 prosent i år sammenlignet med i fjor for å imøtekomme etterspørselen fra Europa.

Equinor står for rundt 70 prosent av Norges gasseksport til Europa, skriver VG.

Etter intense forhandlinger ble EU-landene mandag ettermiddag enige om å sette et pristak på gass på 180 euro per megawattime. Det er langt lavere enn pristaket EU-kommisjonen først foreslo på 275 euro per megawattime.

Aasland advarer

EU-landene har imidlertid lagt inn en rekke forbehold i ordningen, som skal gjelde fra 15. februar.

Gassanalytiker Sindre Knutsson i Rystad Energy sa mandag til NTB at et pristak på mellom 150 og 190 euro kan beskytte mot skyhøye pristopper, men samtidig sørge for at produksjonen opprettholdes.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) advarte på sin side om at et pristak på gass kan skape stor usikkerhet.