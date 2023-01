Vil bygge opp omfattende produksjon av hydrogen i Norge og sende til Tyskland

Planen er å bygge opp omfattende produksjon av hydrogen i Norge, skriver Equinor i en pressemelding. Gassen skal etter planen eksporteres til Tyskland gjennom en ny rørledning.

Planen omfatter disse elementene:

Bygging av nye gasskraftverk som skal erstatte kullkraftverk. Equinor og RWE skal eie disse gasskraftverkene sammen, og i første omgang skal de forsynes med naturgass (det vil si fossil gass). Naturgassen skal etter planen gradvis erstattes med hydrogen.

Bygging av anlegg for å produsere hydrogen i Norge. Gassen skal produseres ved hjelp av naturgass, men med CO 2 -rensing.

-rensing. Eksport av hydrogen gjennom en rørledning til Tyskland.

Felles utvikling av vindparker, hvor energien skal brukes til produksjon av hydrogen i framtiden.

Vil styrke norsk industri

Equinor mener samarbeidet er svært viktig for norsk industri.

– Dette er en unik mulighet til å bygge en hydrogenindustri i Norge, der hydrogen også kan brukes i innenlands industri, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Planen er å først produsere store mengder av såkalt blått hydrogen, som er basert på fossil energi, men har lavere utslipp enn for eksempel naturgass. Neste skritt er såkalt grønt hydrogen, som er fullstendig basert på fornybar energi.

– For å gjøre framskritt i omleggingen fra fossile brennstoffer til hydrogen haster det med en rask styrking av hydrogen-økonomien. Blått hydrogen i store mengder kan være et utgangspunkt, med påfølgende omlegging til grønt hydrogen, sier Opedal.

Skal fase ut kull

Tyskland har en ambisjon om å fase ut alle kullkraftverk innen 2030.

De planlagte nye gasskraftverkene er et ledd i denne planen. Fram til hydrogenproduksjonen er bygget ut er det Equinor som skal forsyne dem med gass.

I pressemeldingen påpeker Equinor at norsk naturgass har betydelig lavere klimagassutslipp enn kull.

Oljepolitikken står ved lag

Norge skal fortsatt skal være en olje- og gassnasjon, selv om det i tillegg blir satset på hydrogen, understreker olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.