Elkem melder mandag morgen at de vil kutte i produksjonen i Norge, ved å midlertidig stenge ned to av sine smelteovner, en i Thamshavn og en i Rana.

Årsaken skal være høye strømpriser.

Selskapet skriver at de er velposisjonert med langsiktige fastprisavtaler, for å kunne sikre selskapets kraftforbruk til gode priser.

– Men i det nåværende markedet vil en innskrenking av produksjonen gjøre det mulig for selskapet å optimalisere verdiskapning, ved å selge denne kraften til svært attraktive rater i det norske strømmarkedet, skriver Elkem.

Dette skal verken påvirke kunder eller ansatte.

Utelukker ikke flere nedstengte ovner

– På kort sikt er dette en vinn-vinn-situasjon. Ved å redusere på noe av produksjonen vår kan vi optimalisere verdiskapning for Elkem og bidra til å øke fleksibiliteten i et stramt kraftmarked for husholdninger og bedrifter i Norge. Vi vil bruke denne tiden til å ta unna vedlikehold- og forbedringsarbeid på våre anlegg, sier Elkem-direktør Helge Aasen i meldingen.

Planen er at de to ovnene skal være stengt ned til tidlig i første kvartal 2023.

Elkems anlegg i Thamshavn produserer mest silisium, mens anlegget i Rana stort sett produserer ferrosilisium.

Totalt har Elkem 12 smelteovner i Norge. De utelukker ikke at det kan bli aktuelt med midlertidige nedstengninger av ovner også ved de andre anleggene, avhengig av hvordan strømmarkedet utvikler seg.

– Burde ikke være mer lønnsomt

Aasen sier han likevel er bekymret for situasjonen i et mer langsiktig perspektiv, med tanke på Norges evne til å levere strøm til konkurransedyktige priser, både til husholdninger og bedrifter.

– Det burde ikke være mer lønnsomt å selge strøm enn det er å produsere materialer som er viktige i den grønne omstillingen, understreker han.

– Vi ser et enormt potensial i å utnytte Norges overskudd på vannkraft som et konkurransefortrinn for eksisterende og nye grønne verdikjeder, som vi har gjort siden tidlig 1900-tall, men å sikre dette krever politisk handling, sier Aasen.