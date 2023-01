Ekspert om den unike Follobane-løsningen: – Føles som en snarvei 

Follobanen måtte stenges en drøy uke etter åpningen i desember. Årsaken var knyttet til returstrømanlegget, fortalte Bane Nor 3. januar. Anlegget var unikt og uprøvd i Norge. Det måtte reprosjekteres og bygges om til en mer klassisk og etablert løsning før banen kunne åpnes igjen.

Det unike ved løsningen er måten høyspentledningen er jordet på, ifølge Bane Nor selv. Den vanlige metoden er å jorde høyspentkabelen i én ende. På Follobanen er kabelen imidlertid jordet i begge ender. Hvorfor valgte man en slik løsning? Det kan ikke Bane Nor svare på. De understreker at løsningen er godkjent i det tekniske regelverket, men viser til at det var totalentreprenør AGJV som bestemte løsningen. AGJV sier de ikke kan gå inn i detaljer på nåværende tidspunkt.

Hans Kristian Høidalen, professor ved NTNUs institutt for elkraftteknikk, forteller til TU at dersom man jorder høyspentkabelen i kun én ende, vil spenningen bygge seg opp mot kabelenden som har åpen kabelskjerm. Dermed må man ha et overspenningsvern i den enden.

Ved å jorde i begge ender slipper man dette. Utfordringen er at jording i begge ender skaper parallelle veier for returstrømmen. Det blir altså vanskeligere å vite hvor returstrømmen tar veien, sier Høidalen.

– Jernbanen er komplisert

– Teknisk regelverk spesifiserer at man kan jorde i begge ender hvis man har kontroll på at strømmen i kabelskjermen ikke blir for stor, forteller han.

Hans Kristian Høidalen er professor ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU.

Med kabelskjerm sikter Høidalen til metallskjermen som ligger rundt kabelens leder, som blant annet tar opp strøm i ubalanse og sikrer mot berøring.

– Hva er risikoen ved å jorde i begge ender?

– Hvis du jorder i begge ender, får du strøm i skjermen. Når man jorder i én ende, får man ikke strøm i skjermen. Da bygges i stedet en spenning opp og må håndteres av et overspenningsvern, sier han.

– Problemet med jernbane er at det fort blir komplisert hvor strømmen går. Det er lett å undervurdere strømmen. Anlegget er komplekst. Ubalanse i nettet, kabelforlegning og underdimensjonerte skjøter kan føre til mer strøm i ubalanse, slik at det går i skjermen. For mye strøm i skjermen fører til varmeutvikling, slik at kabelen kan skades, fortsetter Høidalen.

– Jording i begge ender er det rimeligste

Bane Nor har allerede fortalt at de har byttet ut elleve dårlige eller skadde skjøter på anlegget etter det ble stengt i desember. I den mye omtalte Norconsult-rapporten mente rådgiverne at totalentreprenøren hadde beregnet for lav strøm i kabelskjermen. Bane Nor gjorde nye målinger før banen åpnet i desember, men i ettertid har selskapet sagt at målingene ikke var gode nok.

Høidalen påpeker at Norconsult-rapporten beskriver at Follobanens returstrømsystem har opptil åtte parallelle kabler, noe som gjør det vanskeligere å beregne og måle strøm i skjermene.

– Hvorfor velger man en løsning med jording i begge ender, tror du?

– Det er det rimeligste, og det tar mindre plass. Det kan være trange forhold her og at det da er praktisk å velge en slik løsning, sier han.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er veldig enkelt å bare jorde i begge ender, og det er svært vanlig i elektroanlegg ellers. Problemet er at jernbaneanlegg er spesielle, med spenninger som er vanskelig å beregne, sier Høidalen.

Han understreker at han ikke vet detaljene om Follobane-prosjektet. Likevel synes han det er rart å velge denne løsningen, gitt de mange milliardene som er brukt.

– Det føles som en snarvei, sier han.

– Sårbar kombinasjon

Strømforsyningsanlegget er basert på et autotransformatorsystem for å overføre den elektriske energien til toget. Tidligere benyttet man sugetransformatorer. Autotransformatorer gir mulighet til å overføre strømmen med en høyere spenning og større effekt, noe som gir lavere tap.

– Med autotransformator kan det bli mer strøm i jord enn ved sugetransformator. Autotransformator er en effektiv løsning med mye mindre tap, men det kan være litt mer sårbart for strømmer i jord.

– Hvorfor det?

– Det er uklart hvorfor, men vi ser det i forskningen. Dette kunne det vært forsket mer på, sier han.

Stine Undrum, utbyggingsdirektør i Bane Nor, kunne torsdag ikke kommentere hvorfor man hadde valgt å jorde høyspentkabelen i begge ender.

– Jeg kan ikke si om det er billigere eller dyrere å jorde høyspentkabelen i begge ender, for det vet jeg ikke, sa Undrum til TU.

På pressekonferansen sa hun også at de nå hadde gått vekk fra løsningen med å jorde høyspentkabelen i begge ender. De har i stedet bygget inn et overspenningsanlegg på den ene enden. Hun kunne overfor TU ikke anslå hva det kostet eller hvor mye ressurser som hadde blitt brukt på å bygge om løsningen.

TU har forelagt Bane Nor og totalentreprenør AGJV meningsinnholdet i Høidalens kommentarer. AGJV har ikke svart, mens Bane Nor svarer at de ikke har kommentarer på nåværende tidspunkt.