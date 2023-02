Ekspert: Flyr-konkurs kan gi dyrere billettpriser

– På innlands betyr det ikke noe som helst, men på Spania-rutene og de klassiske turistrutene blir det nå mindre konkurranse, og det blir mindre plass. Kombinasjonen blir oftere høyere billettpris, sier Steen til E24.

Han forklarer at det ikke er plass til tre veldig like flyselskap i et marked som det norske, og anbefaler alle som må finne seg en alternativ reisemåte i sommer å kjøpe nye billetter med en gang.

Også flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier til E24 at han tror Flyr-konkursen kan medføre noe økning i billettprisene.

– Det er ingen tvil om at Flyr har vært en prispresser innenlands i Norge og til dels ute i Europa, sier Elnæs.

Det var tirsdag kveld at Flyr begjærte seg konkurs, etter bare 19 måneder i lufta. Over 400 ansatte mister jobben som følge av konkursen.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sa grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr samme kveld.