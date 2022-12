Eierne har stilt taket til disposisjon for kraftselskap – får fastprisavtale

Av alle steder har det vist seg lønnsomt å etablere solkraft på Svalbard. Selv om den gule osten er usynlig i nesten fem av årets tolv måneder, har strømprisene tradisjonelt vært høyere på Svalbard enn på det norske fastlandet. Gjennomsnittsprisen har lenge ligget over to kroner per kilowattime, neste år er prisen ventet å stige 40 prosent, ifølge Store Norske Energi.