Droner fyller opp luftrommet over hodene våre

Hva som skjer i luften over oss, er Avinors ansvarsområde. De står for drift og sikkerhet og sørger for at alle brukerne har et regelverk å forholde seg til. Slik er det også med droner, og de er det mange av. Undersøkelser tyder på at 500.000 nordmenn eier en drone eller flere.

Krigen i Ukraina har gjort mange oppmerksomme på alt som flyr i luften. Og det kommer til å bli mer. Til nå spenner dette fra rene leketøy for barn til alle slags nyttedroner som kommer som en følge av de mulighetene som oppstår når man kan fly elektrisk fra punkt til punkt.

– Vi trenger ikke bygge en full size flyplass lenger, her kan vi lande på ganske mye mindre steder, sier Aksel Knutsen, som vi snakker med i dagens podkast.

Knutsen leder Avinors droneprogram. Han tror varetransport vil vokse voldsomt i årene framover. Vi kommer til å få droner som leverer pakker mye raskere og enklere enn varebiler, at helsevesenet kan dra nytte av at håndteringen av blodplasma og at prøver blir enklere. Det blir en slags rørfri rørpost.

Droner for å frakte mennesker ligger litt lenger fram, men i 25/26 bør de være på plass. Et norsk selskap har allerede bestilt 40 slike som kan ta inntil seks personer inklusive piloten.

– Det er ikke masseflytting av folk, men det er smart flytting av folk, sier Knutsen. Men autonomi ligger langt fram i tid, understreker han.

