– Vi ønsker å etterleve kravene fra Parisavtalen. Da ser vi at produksjonen av fossilt brennstoff må ned, sier norgessjef Erlend Angelfoss i Danske Bank til Dagens Næringsliv.

Banken vil ikke finansiere selskaper som bygger ut felter ut over det som var vedtatt 31. desember 2021.

Datoen er ikke tatt ut av løse luften. I en mye omtalt rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) skriver byrået at det ikke er behov for nye olje- og gassfelt etter 2021 i et scenario der verden når målet om netto null utslipp innen midten av århundret, ifølge avisa.

Banken er ikke det eneste selskapet som sier nei til oljeprosjekter i Norge. Den danske konsernledelsen i Cowi har vedtatt en strategi der de skal ut av alle prosjekter knyttet til fossil energi.

– Selv om Norges historie som oljenasjon har gitt oss mye, trenger vi en grønn omstilling hvis vi skal løse klimakrisen og sikre en bærekraftig fremtid. Cowi står allerede sterkt posisjonert til å hjelpe kundene våre i omstillingen. En av mine viktigste oppgaver er å videreutvikle og styrke denne posisjonen de neste årene, sa Cowi Norge-sjef Birgit Farstad Larsen til TU tidligere denne måneden.