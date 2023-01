Bane Nor har pekt ut returstrømanlegget som årsak til at Follobanen måtte stenge bare en drøy uke etter åpning i desember. Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund fortalte TU tirsdag at anlegget er unikt i Norge, og at de derfor ba om en vurdering av anlegget fra Norconsult.