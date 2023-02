Det har ikke blitt registrert færre nye biler siden 1962

Før nyttår var det hektisk aktivitet i nybilregistreringen. Som følge av nye avgifter og moms på deler av prisen for elbiler jobbet importørene med å få registrert så mange biler som mulig i løpet av desember.

Dermed er det ikke overraskende at registreringen av nye biler har gått trått på nyåret. Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er det ikke førstegangsregistrert færre biler i en januar måned på 51 år, og aldri har fallet vært fra en måned til neste vært større.

Mens det ble førstegangsregistrert 39.497 nye biler i desember, endte det med 1860 biler i januar – en nedgang på 95,3 prosent. Det var forventet at det skulle bli registrert færre biler i januar ville være lave, men ifølge OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen var det neppe mange som hadde sett for seg at fallet ville bli såpass kraftig.

Flest elbiler

Selv om det var elbilene som ga det kraftige desember-rushet, tyder ikke januartallene på at nordmenn nå er ferdige med å kjøpe elbil. 1237, eller 66,5 prosent, var elbiler. Det er riktig nok lavere enn snittet for alle måneder i 2022, skriver OFV.

For bensinhybrider endte det med 263 registreringer, mens det bare ble registrert 36 rene bensinbiler. Det ble registrert 142 nye dieselbiler i januar.

Den mest registrerte modellen i januar ble Volkswagen ID.4 med 212 eksemplarer. Deretter kom Toyota Yaris med 160, og Skodel Enyaq med 127. Fjorårets mestselgende, Tesla Model Y, var ikke blant de ti mest registrerte. Det har bare blitt registrert åtte slike så langt i år.

Det er også bruktimportert 254 biler i januar, som er en nedgang på 74,6 prosent sammenlignet med januar 2022.

– Januar 2023 var en svært spesiell måned for registrering av nye biler. Det er for tidlig å si om tallet på nybilregistreringer vil fortsette å være uvanlig lavt utover våren, men om ikke nybilregistreringene tar seg opp til et normalnivå, vil det være en klar indikasjon på at mange har fått en trangere økonomi. Det gjenstår å se, sier Solberg Thorsen.

OFV melder ellers om at bruktbilmarkedet er stabilt, og på omtrent samme nivå som januar i fjor. Litt over 39.000 biler skiftet eier i januar, med unntak av at elbilandelen her har økt 20 prosent.

For varebiler endte registreringene på 892 eksemplarer i januar. 505 var dieselbiler, og 357 var elbiler. Volkswagen ID.Buzz Cargo er den mest registrerte varebilen, med 181 eksemplarer.